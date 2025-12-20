Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 119

Vsevolod Gorkovtsov:
Аналогичная проблема, номер операции 6701460, заявка #2540012. Посмотрите, пожалуйста. Спасиботак

Такая же проблема "операция заморожена" - номер операции 6671444...заявка в сервисдеск #2535326 от  2019.12.21...до сих пор нет ответа.  Спасибо.

 

А у нассегодня маленькая дата!!!

Уже полгода "висит" арбитраж в который я обратился тк уже на тот момент заказчик не отвечал два месяца. 


 
Saeid Irani - SAAA
Saeid Irani - SAAA
  • www.mql5.com
Dear my customers and friends, In Iran we have no internet, the government has cut the internet for a week. Follow the events in Iran from the news. I've come to Istanbul, Turkey. To be responsive to my clients for a week. Don't worry, Maybe I'll immigrate to Turkey. Best regards, Saeid Irani Dear my customers and friends, I apologize...
 
Alexandr Sokolov:
Можно узнать почему этому парню ...
https://www.mql5.com/ru/users/19780108
... дали бан (как он говорил уже 2 раза) на вывод средств, также писать на форуме он не может (даже в личку, как он утверждает)

У него в маркете есть советник, и так как он не может выводить средства, он не видит смысла исправлять ошибки и обновлять его - покупали этому недовольны

Помогите пожалуйста разобраться в этой ситуации

Мне кажется этот вопрос касается сейчас многих продавцов. У меня также сумму забанили, не успел к сожалению вывести...на вопрос почему и когда - сервисдеск молчит. Не хочется думать, что это мошенничество... Это, по крайней мере не уважение к своим пользователям, за счет которых сайт имеет солидный процент.

[Удален]  
Я хочу удалить свой профиль с сайта mql4.com. Как мне это сделать?
[Удален]  

My suspicion is that I'm an Iranian. Both of the Iranian government and other foreign governments have sanctioned us.

No more problems.

After this time my service is free, I will not abandon my customers.

I just wish the service desk was accountable so that these misunderstandings did not arise.
I haven't received a response from them yet, but I found out in another way.
Perhaps the political issues, or the high volume of messages sent to the service desk and the lack of time available makes them unresponsive.

Thank you for everything!
 
Искал информацию , но так и не нашёл. Кто может ответить , почему ограничивают вывод средств ? Что конкретно они проверяют ? Как долго это длится .

Мне заблокировали вывод средств , но я не понимаю на каком основании 

Самое интересное . Заблокировали ровно за минуту , до момента возможности вывода средств 
 
а можно?, создать второй аккаунт с разными/такими же путями моего доступа к ним. и пользоваться обоими. будут ли задержки / блокировки платежей (фриласн/торг).
 
Zlaya_budka:
Нельзя. Правила почитайте пожалуйста.
 
Alexandr Sokolov:
Можно узнать почему этому парню ...
https://www.mql5.com/ru/users/19780108
... дали бан (как он говорил уже 2 раза) на вывод средств, также писать на форуме он не может (даже в личку, как он утверждает)

Система забанила за спам. Вывод ему доступен и он выводит

