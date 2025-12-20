Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 119
Аналогичная проблема, номер операции 6701460, заявка #2540012. Посмотрите, пожалуйста. Спасиботак
Такая же проблема "операция заморожена" - номер операции 6671444...заявка в сервисдеск #2535326 от 2019.12.21...до сих пор нет ответа. Спасибо.
А у нассегодня маленькая дата!!!
Уже полгода "висит" арбитраж в который я обратился тк уже на тот момент заказчик не отвечал два месяца.
https://www.mql5.com/ru/users/19780108
... дали бан (как он говорил уже 2 раза) на вывод средств, также писать на форуме он не может (даже в личку, как он утверждает)
У него в маркете есть советник, и так как он не может выводить средства, он не видит смысла исправлять ошибки и обновлять его - покупали этому недовольны
Помогите пожалуйста разобраться в этой ситуации
Мне кажется этот вопрос касается сейчас многих продавцов. У меня также сумму забанили, не успел к сожалению вывести...на вопрос почему и когда - сервисдеск молчит. Не хочется думать, что это мошенничество... Это, по крайней мере не уважение к своим пользователям, за счет которых сайт имеет солидный процент.
No more problems.
After this time my service is free, I will not abandon my customers.
а можно?, создать второй аккаунт с разными/такими же путями моего доступа к ним. и пользоваться обоими. будут ли задержки / блокировки платежей (фриласн/торг).
Система забанила за спам. Вывод ему доступен и он выводит