Что то случилось с сайтом? Все картинки везде не отображаются.
Всем добрый день подскажите у меня такой вопрос пришло такое сообщение
после заблокировали вывод средств написал в Сервисдеск 04.10.2019 не ответа не привета кто знает долго это будет
Написал в сервисдеск 2019.10.07 10:54, #2464970, но заявка без ответа.
Спасибо.
Добрый! Я попытался снять деньги. Но максимальный разрешенный лимит равен 0,00001 USD.
Обращался в саппор, иткеты
#2468977 | 2019.10.10 14:22
и
#2450740 | 2019.09.24 16:40, но ответа не было.
Платежи и Баланс совпадет, заморозки нет, но и вывести нельзя - лимит на вывод равен нулю.
Не получается нормально закрыть работу https://www.mql5.com/ru/job/106595/discussion?id=498835 Висит в статусе Выполняется. Причем средства за ее выполнение зачислены мне на баланс!
Было так
Сегодня так
Прошу также учесть время выполнения работы. Реально работа сделана и принята заказчиком за 1 день!
Тестер стратегий Агент Менеджер не работает. Пожалуйста, проверьте видео прилагается.
Может этот пост поможет
Мы разбираемся, почему так случилось
Может этот пост поможет
Мы разбираемся, почему так случилось
Да, это сработало.
Проверьте, пожалуйста, тикет #2417673 без ответа с 14 октября.
Тема "смена телефона" - он быстрый, на 5 минут.