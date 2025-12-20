Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - страница 112

Alexandr Gavrilin:
Что то случилось с сайтом? Все картинки везде не отображаются.

Все нормально. Проверьте антивирус. 
 

Всем добрый день подскажите у меня такой вопрос пришло такое сообщение

после заблокировали вывод средств написал  в Сервисдеск 04.10.2019 не ответа не привета кто знает долго это будет


 
Во супер написал на форуме через минуту профиль разблокировали спасибо большое
 
Добрый день. У меня аналогичная проблема с выводом, 24 сентября пришло сообщение:



Написал в сервисдеск 2019.10.07 10:54, #2464970, но заявка без ответа.

Спасибо.
 

Добрый! Я попытался снять деньги. Но максимальный разрешенный лимит равен 0,00001 USD.

Обращался в саппор, иткеты 

#2468977 |  2019.10.10 14:22

и 

#2450740 |  2019.09.24 16:40, но ответа не было.

Платежи и Баланс совпадет, заморозки нет, но и вывести нельзя - лимит на вывод равен нулю.

 
Тестер стратегий Агент Менеджер не работает. Пожалуйста, проверьте видео прилагается.
 

Не получается нормально закрыть работу https://www.mql5.com/ru/job/106595/discussion?id=498835 Висит в статусе Выполняется. Причем средства за ее выполнение зачислены мне на баланс!

Было так 

Сегодня так 

Прошу также учесть время выполнения работы. Реально работа сделана и принята заказчиком за 1 день!

jaffer wilson:
Тестер стратегий Агент Менеджер не работает. Пожалуйста, проверьте видео прилагается.

Может этот пост поможет

Мы разбираемся, почему так случилось

 
Slava :

Может этот пост поможет

Мы разбираемся, почему так случилось

Да, это сработало.

 

Проверьте, пожалуйста, тикет #2417673 без ответа с 14 октября.

Тема "смена телефона" - он быстрый, на 5 минут.

