Ну что за бред, в сигнале 0.02 у меня ставит 0.01
 
дело в том, что компания «/**/» никак не связана с сервисом «Сигналы» на mql5.com. У нас нет никакой дополнительной информации о том, почему сигналы приходили именно так, а не иначе. Компания получала все приказы из Вашего торгового терминала, и они были исполнены за стандартное время обработки сделок для счетов Classic. Говоря иначе, торговый сервер обрабатывает приказы от «Сигналов» точно так же, как исполняет торговые распоряжения, отправляемые Вами при открытии ордера из терминала вручную.

Попробуйте найти ответы по ситуации на форуме сервиса «Сигналы» на mql5.com.

 

С уважением, Служба поддержки клиентов.

Мне нужно сменить номер телефона. Т.к. тот, что указан ранее, утерян хрен знает когда. Возможности восстановить симку сейчас уже нет. Как это сделать?
 
А номер был у вас к чему-то привязан? Если к аккаунту mql5, то идете в свой профиль (ссылка справа вверху этой страницы) - безопасность - и меняете.
Обратитесь в Сервисдеск
 

Иногда ответы сервисдеска ставят в тупик.

Такое ощущение, что читаю заявки по диагонали. Речь в заявке идет не о файловых операциях и не об языке mql5.

 

 
Репозиторий вас спасет.
 
Из описания я понял что вы предложили сделать общую папку, а метаквоты отказали исходя из безопасности. Мне их ответ понятен и нареканий не вызывает.
 
Вам указали, что папка данных (не MQL5 программ) существует и где она находится.

Папку общих MQL5 программ делать не будем.

 
Renat:

Папку общих MQL5 программ делать не будем.

Вот это конкретный ответ на конкретное предложение. Спасибо.
