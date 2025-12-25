Экономический календарь
Средняя почасовая заработная плата в США г/г (United States Average Hourly Earnings y/y)
|Средняя
|3.5%
|3.8%
|
3.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|3.7%
|
3.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Средняя почасовая заработная плата, г/г (Average Hourly Earnings y/y) отражает изменение средней почасовой оплаты труда в большинстве отраслей экономики, за исключением сельскохозяйственного сектора, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
В расчет показателя входят только работники, занятые на частных предприятиях. Расчет основан на результатах опроса примерно 147 000 компаний, предоставляющих порядка 634 000 рабочих мест на всей территории США.
Данные по средней почасовой заработной плате вносят свой вклад в формирование многих других показателей экономики США. Например, с их помощью оценивается занятость, тенденции прибыли и инфляция заработной платы. Также эта цифра входит в расчет доходов физических лиц.
Увеличение почасовой заработной платы влечет за собой как улучшение возможности накоплений, так и рост объема регулярного потребления. Чем выше активность потребления, тем выше экономическая активность в стране. Таким образом, увеличение средней почасовой заработной платы свидетельствует об улучшении экономических условий. Кроме того, рост заработной платы говорит о росте инфляции.
В силу всех вышеперечисленных причин, рост показателя может благоприятно повлиять на котировки доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Средняя почасовая заработная плата в США г/г (United States Average Hourly Earnings y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress