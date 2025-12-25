Средняя почасовая заработная плата, г/г (Average Hourly Earnings y/y) отражает изменение средней почасовой оплаты труда в большинстве отраслей экономики, за исключением сельскохозяйственного сектора, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

В расчет показателя входят только работники, занятые на частных предприятиях. Расчет основан на результатах опроса примерно 147 000 компаний, предоставляющих порядка 634 000 рабочих мест на всей территории США.

Данные по средней почасовой заработной плате вносят свой вклад в формирование многих других показателей экономики США. Например, с их помощью оценивается занятость, тенденции прибыли и инфляция заработной платы. Также эта цифра входит в расчет доходов физических лиц.

Увеличение почасовой заработной платы влечет за собой как улучшение возможности накоплений, так и рост объема регулярного потребления. Чем выше активность потребления, тем выше экономическая активность в стране. Таким образом, увеличение средней почасовой заработной платы свидетельствует об улучшении экономических условий. Кроме того, рост заработной платы говорит о росте инфляции.

В силу всех вышеперечисленных причин, рост показателя может благоприятно повлиять на котировки доллара.

График последних значений: