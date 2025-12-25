Экономический календарь
Индекс цен на импорт в США без учета бензина м/м (United States Import Price Index excl. Petroleum m/m)
|Низкая
|0.2%
|-
|
0.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.1%
|
0.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен на импорт без учета бензина м/м (Import Price Index excl. Petroleum m/m) отражает процентное изменение цен на импортируемые товары и услуги из-за рубежа, приобретенные резидентами США за отчетный месяц по сравнению с предыдущим. В расчет этого индикатора не включены цены на бензин. Значение индикатора ниже ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение выше ожидаемого — неблагоприятное.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на импорт в США без учета бензина м/м (United States Import Price Index excl. Petroleum m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
