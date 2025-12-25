Экономический календарь
Индекс тенденций на рынке труда от The Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)
|Низкая
|105.80
|107.88
|
106.24
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|106.52
|
105.80
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс тенденций на рынке труда от CB (CB Employment Trends Index) представляет собой совокупное значение восьми индикаторов рынка труда, которые отражают базовые тенденции в условиях трудоустройства:
- процент респондентов, отметивших сложности при поиске работы;
- число первичных заявлений на страхование по безработице;
- процент фирм с вакансий, которые на данный момент не удается заполнить;
- количество сотрудников, нанятых при помощи служб временной помощи;
- соотношение сотрудников, вынужденных работать на условиях неполного рабочего времени, по отношению ко всем работникам на условиях неполного рабочего времени;
- число открытых вакансий;
- индекс промышленного производства;
- продажи в производственном секторе и отраслевые продажи.
Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс тенденций на рынке труда от The Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
