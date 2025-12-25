КалендарьРазделы

Индекс тенденций на рынке труда от The Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
The Conference Board
Сектор:
Труд
Низкая 105.80 107.88
106.24
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
106.52
105.80
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс тенденций на рынке труда от CB (CB Employment Trends Index) представляет собой совокупное значение восьми индикаторов рынка труда, которые отражают базовые тенденции в условиях трудоустройства:

  • процент респондентов, отметивших сложности при поиске работы;
  • число первичных заявлений на страхование по безработице;
  • процент фирм с вакансий, которые на данный момент не удается заполнить;
  • количество сотрудников, нанятых при помощи служб временной помощи;
  • соотношение сотрудников, вынужденных работать на условиях неполного рабочего времени, по отношению ко всем работникам на условиях неполного рабочего времени;
  • число открытых вакансий;
  • индекс промышленного производства;
  • продажи в производственном секторе и отраслевые продажи.

Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс тенденций на рынке труда от The Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
105.80
107.88
106.24
окт. 2025
106.84
106.68
сент. 2025
N/D
104.91
106.41
авг. 2025
106.41
108.58
107.13
июль 2025
107.55
106.60
108.19
июнь 2025
107.83
106.29
107.83
май 2025
107.49
107.49
108.00
апр. 2025
107.57
108.67
108.41
март 2025
109.03
108.93
108.47
февр. 2025
108.56
109.22
109.45
янв. 2025
108.35
109.23
109.23
дек. 2024
109.70
109.25
109.45
нояб. 2024
109.55
107.44
108.25
окт. 2024
107.66
108.14
107.58
сент. 2024
108.48
108.63
109.54
авг. 2024
109.04
109.19
108.71
июль 2024
109.61
109.93
110.58
июнь 2024
110.27
110.71
111.04
май 2024
111.44
111.17
110.48
апр. 2024
111.25
112.09
112.16
март 2024
112.84
112.24
111.85
февр. 2024
112.29
112.52
113.18
янв. 2024
113.71
113.85
112.91
дек. 2023
113.15
113.66
112.48
нояб. 2023
113.05
114.48
113.09
окт. 2023
114.16
113.92
114.63
сент. 2023
114.66
114.30
114.16
авг. 2023
113.02
114.97
114.71
июль 2023
115.45
115.31
113.56
июнь 2023
114.31
116.26
115.53
май 2023
116.15
116.31
116.79
апр. 2023
116.18
117.37
115.51
март 2023
116.24
118.64
116.75
февр. 2023
118.29
117.66
118.14
янв. 2023
118.74
117.09
117.06
дек. 2022
116.31
118.73
117.14
нояб. 2022
117.65
120.02
118.74
окт. 2022
119.57
119.78
120.73
сент. 2022
120.17
118.63
118.48
авг. 2022
119.06
118.63
118.20
июль 2022
117.63
119.73
118.70
июнь 2022
119.38
120.14
118.88
май 2022
119.77
120.54
120.60
апр. 2022
120.18
120.05
120.78
март 2022
120.56
118.56
118.90
февр. 2022
119.18
117.26
118.15
янв. 2022
117.62
115.68
117.94
дек. 2021
116.63
113.45
115.64
нояб. 2021
114.49
111.35
113.03
окт. 2021
112.23
110.40
109.68
1234
