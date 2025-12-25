Экономический календарь
Импорт США (United States Imports)
|Средняя
|$342.133 млрд
|
$340.185 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
$342.133 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Импорт (Imports) отражает объем товаров и услуг из-за рубежа, которые сразу же входят в сети потребления, склады и зоны внешней торговли. При составлении индикатора обычно используется стоимость товаров, оцениваемая Таможенно-пограничной службой США. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Импорт США (United States Imports)".
