КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Импорт США (United States Imports)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро переписи населения (Census Bureau)
Сектор:
Торговля
Средняя $​342.133 млрд
$​340.185 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​342.133 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Импорт (Imports) отражает объем товаров и услуг из-за рубежа, которые сразу же входят в сети потребления, склады и зоны внешней торговли. При составлении индикатора обычно используется стоимость товаров, оцениваемая Таможенно-пограничной службой США. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Импорт США (United States Imports)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
$​342.133 млрд
$​340.185 млрд
авг. 2025
$​340.382 млрд
$​358.756 млрд
июль 2025
$​358.775 млрд
$​338.736 млрд
июнь 2025
$​337.475 млрд
$​350.310 млрд
май 2025
$​350.517 млрд
$​350.829 млрд
апр. 2025
$​350.987 млрд
$​419.391 млрд
март 2025
$​418.955 млрд
$​401.195 млрд
февр. 2025
$​401.120 млрд
$​401.158 млрд
янв. 2025
$​401.201 млрд
$​364.581 млрд
дек. 2024
$​364.939 млрд
$​352.514 млрд
нояб. 2024
$​351.559 млрд
$​339.923 млрд
окт. 2024
$​339.556 млрд
$​353.810 млрд
сент. 2024
$​352.306 млрд
$​341.976 млрд
авг. 2024
$​342.186 млрд
$​345.397 млрд
июль 2024
$​345.394 млрд
$​338.282 млрд
июнь 2024
$​339.047 млрд
$​337.012 млрд
май 2024
$​336.732 млрд
$​337.905 млрд
апр. 2024
$​338.225 млрд
$​330.188 млрд
март 2024
$​326.992 млрд
$​332.385 млрд
февр. 2024
$​331.914 млрд
$​324.785 млрд
янв. 2024
$​324.627 млрд
$​321.031 млрд
дек. 2023
$​320.449 млрд
$​316.208 млрд
нояб. 2023
$​316.944 млрд
$​323.062 млрд
окт. 2023
$​323.000 млрд
$​322.656 млрд
сент. 2023
$​322.656 млрд
$​314.092 млрд
авг. 2023
$​314.333 млрд
$​316.602 млрд
июль 2023
$​316.683 млрд
$​311.458 млрд
июнь 2023
$​312.980 млрд
$​316.118 млрд
май 2023
$​316.082 млрд
$​323.590 млрд
апр. 2023
$​323.567 млрд
$​318.783 млрд
март 2023
$​320.378 млрд
$​321.481 млрд
февр. 2023
$​321.686 млрд
$​326.670 млрд
янв. 2023
$​325.785 млрд
$​316.214 млрд
дек. 2022
$​317.571 млрд
$​313.365 млрд
нояб. 2022
$​313.374 млрд
$​334.843 млрд
окт. 2022
$​334.793 млрд
$​332.640 млрд
сент. 2022
$​331.287 млрд
$​326.472 млрд
авг. 2022
$​326.316 млрд
$​330.040 млрд
июль 2022
$​329.940 млрд
$​339.642 млрд
июнь 2022
$​340.413 млрд
$​341.429 млрд
май 2022
$​341.440 млрд
$​339.536 млрд
апр. 2022
$​339.697 млрд
$​351.763 млрд
март 2022
$​351.518 млрд
$​318.624 млрд
февр. 2022
$​317.814 млрд
$​313.720 млрд
янв. 2022
$​314.093 млрд
$​310.304 млрд
дек. 2021
$​308.874 млрд
$​304.065 млрд
нояб. 2021
$​304.388 млрд
$​290.749 млрд
окт. 2021
$​290.749 млрд
$​288.232 млрд
сент. 2021
$​288.492 млрд
$​286.991 млрд
авг. 2021
$​286.991 млрд
$​282.879 млрд
12
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания