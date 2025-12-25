Экономический календарь
Индекс цен на экспорт в США г/г (United States Export Price Index y/y)
|Низкая
|3.8%
|-
|
3.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.6%
|
3.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен на экспорт, г/г (Export Price Index y/y) отражает изменение цен на товары и услуги, произведенные в США и проданные за пределы страны, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
Большая часть данных о ценах собирается путем опроса экспортеров США. Состав корзины для расчета индекса пересматривается на 25% каждые шесть месяцев. Таким образом учитывается появление на рынке новых товаров и снижение относительной доли уже существующих в торговом обороте. Каждой позиции в расчете индекса присвоен определенный вес. К индексу не применяется поправка на сезонность. Поэтому для его корректной интерпретации аналитики рассматривают движение индекса за несколько месяцев.
В расчет индекса входят все товары, за исключением: товаров военного назначения, произведений искусства, предметов, бывших в употреблении (в том числе восстановленных и отремонтированных), благотворительных пожертвований, железнодорожного оборудования и отдельных видов импорта (например, изготовленного на заказ капитального оборудования). В расчет включены грузовые и пассажирские авиаперевозки.
Индекс цен на экспорт используется как дефлятор для составления государственной торговой статистики. Экономисты применяют его для прогнозирования инфляции на краткосрочный период. Кроме того, индекс применяется для оценки изменения структуры торговых потоков.
Влияние индекса на котировки доллара связано с оценкой инфляции. В общем случае, его рост благоприятно отражается на долларе.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на экспорт в США г/г (United States Export Price Index y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
