КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Счет текущих операций США (United States Current Account)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро экономического анализа (Bureau of Economic Analysis)
Сектор:
Торговля
Средняя $​-251.312 млрд $​-406.051 млрд
$​-439.822 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Счет текущих операций (Current Account) отражает баланс транзакций между резидентами США и остальным миром. Он представляет собой сумму торгового баланса (экспорт минус импорт товаров и услуг), чистого факторного дохода резидентов страны (например, процентов по вкладам, дивидендов и т.п.) и чистых трансфертных платежей (к примеру, иностранных пожертвований) в пользу резидентов страны.

Иными словами, счет текущих операций платежного баланса состоит из операций между резидентами и нерезидентами США в отношении товаров, услуг, первичного (инвестиционного) и вторичного (транзакционного) дохода.

В нем выделяются три статьи баланса: товары и услуги, доходы (от оплаты труда и инвестиций) и текущие трансферты. Баланс товаров и услуг складывается из экспорта и импорта. В баланс доходов включены оплата труда и доходы от инвестиций между резидентами и нерезидентами страны. В состав текущих трансфертов входит передача между резидентами и нерезидентами страны денежных средств, не относящихся к двум вышеперечисленным статьям баланса: например, это гуманитарная помощь, частные денежные переводы, пенсии, алименты, пожертвования и т.п.

Положительный баланс счета текущих операций говорит о том, что страна является чистым кредитором для остального мира, отрицательный – о том, что страна — заемщик.

Влияние показателя на доллар США может варьироваться, в зависимости от текущих экономических условий. Чаще всего рост счета текущих операций положительно отражается на котировках доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций США (United States Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2 кв. 2025
$​-251.312 млрд
$​-406.051 млрд
$​-439.822 млрд
1 кв. 2025
$​-450.170 млрд
$​-315.780 млрд
$​-311.967 млрд
4 кв. 2024
$​-303.942 млрд
$​-298.032 млрд
$​-310.279 млрд
3 кв. 2024
$​-310.948 млрд
$​-257.286 млрд
$​-275.031 млрд
2 кв. 2024
$​-266.787 млрд
$​-219.100 млрд
$​-240.984 млрд
1 кв. 2024
$​-237.645 млрд
$​-198.201 млрд
$​-221.784 млрд
4 кв. 2023
$​-194.810 млрд
$​-207.138 млрд
$​-196.378 млрд
3 кв. 2023
$​-200.304 млрд
$​-217.313 млрд
$​-216.805 млрд
2 кв. 2023
$​-212.104 млрд
$​-233.752 млрд
$​-214.472 млрд
1 кв. 2023
$​-219.300 млрд
$​-252.790 млрд
$​-216.154 млрд
4 кв. 2022
$​-206.805 млрд
$​-197.681 млрд
$​-219.002 млрд
3 кв. 2022
$​-217.106 млрд
$​-292.249 млрд
$​-238.727 млрд
2 кв. 2022
$​-251.090 млрд
$​-178.500 млрд
$​-282.540 млрд
1 кв. 2022
$​-291.418 млрд
$​-255.577 млрд
$​-224.837 млрд
4 кв. 2021
$​-217.880 млрд
$​-228.472 млрд
$​-219.872 млрд
3 кв. 2021
$​-214.774 млрд
$​-167.935 млрд
$​-198.319 млрд
2 кв. 2021
$​-190.282 млрд
$​-186.055 млрд
$​-189.424 млрд
1 кв. 2021
$​-195.739 млрд
$​-196.920 млрд
$​-175.079 млрд
4 кв. 2020
$​-188.484 млрд
$​-157.807 млрд
$​-180.917 млрд
3 кв. 2020
$​-178.513 млрд
$​-150.835 млрд
$​-161.362 млрд
2 кв. 2020
$​-170.541 млрд
$​-110.682 млрд
$​-111.516 млрд
1 кв. 2020
$​-104.204 млрд
$​-123.863 млрд
$​-104.324 млрд
4 кв. 2019
$​-109.822 млрд
$​-131.444 млрд
$​-125.378 млрд
3 кв. 2019
$​-124.094 млрд
$​-136.223 млрд
$​-125.210 млрд
2 кв. 2019
$​-128.188 млрд
$​-155.587 млрд
$​-136.194 млрд
1 кв. 2019
$​-130.403 млрд
$​-93.210 млрд
$​-143.927 млрд
4 кв. 2018
$​-134.377 млрд
$​-132.056 млрд
$​-126.604 млрд
3 кв. 2018
$​-124.817 млрд
$​-117.082 млрд
$​-101.224 млрд
2 кв. 2018
$​-101.460 млрд
$​-118.504 млрд
$​-121.710 млрд
1 кв. 2018
$​-124.105 млрд
$​-108.332 млрд
$​-116.148 млрд
4 кв. 2017
$​-128.158 млрд
$​-93.886 млрд
$​-101.475 млрд
3 кв. 2017
$​-100.566 млрд
$​-126.814 млрд
$​-124.397 млрд
2 кв. 2017
$​-123.137 млрд
$​-106.271 млрд
$​-113.533 млрд
1 кв. 2017
$​-116.800 млрд
$​-114.000 млрд
4 кв. 2016
$​-112.400 млрд
$​-116.000 млрд
3 кв. 2016
$​-113.000 млрд
$​-118.300 млрд
2 кв. 2016
$​-119.900 млрд
$​-131.800 млрд
1 кв. 2016
$​-124.700 млрд
$​-113.400 млрд
4 кв. 2015
$​-125.300 млрд
$​-129.900 млрд
3 кв. 2015
$​-124.100 млрд
$​-111.100 млрд
2 кв. 2015
$​-109.700 млрд
$​-118.300 млрд
1 кв. 2015
$​-113.300 млрд
$​-103.100 млрд
4 кв. 2014
$​-113.500 млрд
$​-100.260 млрд
3 кв. 2014
$​-98.900 млрд
$​-98.510 млрд
2 кв. 2014
$​-98.420 млрд
$​-111.200 млрд
1 кв. 2014
$​-102.110 млрд
$​-81.100 млрд
4 кв. 2013
$​-87.300 млрд
$​-94.840 млрд
3 кв. 2013
$​-96.400 млрд
$​-98.890 млрд
2 кв. 2013
$​-96.610 млрд
$​-106.100 млрд
1 кв. 2013
$​-104.900 млрд
$​-110.400 млрд
12
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания