Продажи на вторичном рынке жилья (Existing Home Sales) отражают количество продаж вторичного жилья в США в отчетном месяце. В расчет входят только закрытые сделки по вторичной продаже отдельных домов на одну семью, квартир и апартаментов в кондоминиумах и кооперативах.
Отчет выпускается Национальной Ассоциацией Риэлторов США, в его подробной версии доступны данные как в абсолютном количестве проданных единиц жилья, так и в денежном выражении (в среднем по географическим регионам). Данные разбиты по четырем географическим регионам США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг и Запад. Проводится сезонная корректировка.
Важный момент в оценке отчета: поскольку учитываются только закрытые сделки, то он по факту отражает продажи, сделанные 6 – 8 недель назад (именно такое время нужно на оформление сделки с недвижимостью в США). Поэтому этот индикатор относится к числу характеризующих уже сложившиеся условия.
Аналитики ценят этот индикатор в том числе за большой объем выборки (охватывается вся территория страны) и за то, что в него включены не только индивидуальные дома, но и апартаменты, что дает большую объективность в оценке рынка жилья. Показатель характеризует силу рынка жилья, совокупный спрос на нем. Также по нему можно косвенно спрогнозировать динамику продаж связанных продуктов: например, страховки на жилье или предметов домашнего обихода.
Рост показателя может положительно отразиться на котировках американского доллара.
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Продажи на вторичном рынке жилья в США (United States Existing Home Sales)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
