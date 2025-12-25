Экономический календарь
Индекс новых заказов в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)
|Низкая
|N/D
|53.4
|
56.2
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM (ISM Non-Manufacturing New Orders) — один из четырех диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе. Он отражает изменение ситуации с заказами на предприятиях сферы услуг.
Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 17 отраслей американской сервисной сферы. Они отвечают на вопрос, выросло ли количество заказов на их предприятиях за прошедший месяц, снизилось или осталось на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете PMI составляет 25%.
Индекс новых заказов в непроизводственном секторе обычно тесно коррелирует с данными, публикуемыми Бюро переписи населения. Рост количества заказов в сервисной сфере говорит о росте потребительского спроса и в краткосрочной перспективе позволяет спрогнозировать увеличение деловой активности.
Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс новых заказов в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress