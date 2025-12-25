КалендарьРазделы

Индекс новых заказов в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Институт управления поставками (Institute for Supply Management)
Сектор:
Бизнес
Низкая N/D 53.4
56.2
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM (ISM Non-Manufacturing New Orders) — один из четырех диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе. Он отражает изменение ситуации с заказами на предприятиях сферы услуг.

Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 17 отраслей американской сервисной сферы. Они отвечают на вопрос, выросло ли количество заказов на их предприятиях за прошедший месяц, снизилось или осталось на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете PMI составляет 25%.

Индекс новых заказов в непроизводственном секторе обычно тесно коррелирует с данными, публикуемыми Бюро переписи населения. Рост количества заказов в сервисной сфере говорит о росте потребительского спроса и в краткосрочной перспективе позволяет спрогнозировать увеличение деловой активности.

Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс новых заказов в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
53.4
56.2
окт. 2025
56.2
50.4
сент. 2025
50.4
56.0
авг. 2025
56.0
51.1
50.3
июль 2025
50.3
51.5
51.3
июнь 2025
51.3
49.4
46.4
май 2025
46.4
52.5
52.3
апр. 2025
52.3
51.3
50.4
март 2025
50.4
52.8
52.2
февр. 2025
52.2
53.0
51.3
янв. 2025
51.3
51.7
54.4
дек. 2024
54.2
54.2
53.7
нояб. 2024
53.7
54.4
57.4
окт. 2024
57.4
53.7
59.4
сент. 2024
59.4
51.9
53.0
авг. 2024
53.0
53.3
52.4
июль 2024
52.4
50.6
47.3
июнь 2024
47.3
54.0
54.1
май 2024
54.1
54.3
52.2
апр. 2024
52.2
54.5
54.4
март 2024
54.4
54.7
56.1
февр. 2024
56.1
54.8
55.0
янв. 2024
55.0
54.9
52.8
дек. 2023
52.8
54.5
55.5
нояб. 2023
55.5
54.4
55.5
окт. 2023
55.5
54.7
51.8
сент. 2023
51.8
55.3
57.5
авг. 2023
57.5
54.5
55.0
июль 2023
55.0
55.6
55.5
июнь 2023
55.5
55.9
52.9
май 2023
52.9
56.5
56.1
апр. 2023
56.1
57.0
52.2
март 2023
52.2
57.6
62.6
февр. 2023
62.6
57.5
60.4
янв. 2023
60.4
57.6
45.2
дек. 2022
45.2
58.5
56.0
нояб. 2022
56.0
58.5
56.5
окт. 2022
56.5
58.8
60.6
сент. 2022
60.6
58.9
61.8
авг. 2022
61.8
59.5
59.9
июль 2022
59.9
60.5
55.6
июнь 2022
55.6
62.1
57.6
май 2022
57.6
63.4
54.6
апр. 2022
54.6
64.3
60.1
март 2022
60.1
64.9
56.1
февр. 2022
56.1
65.4
61.7
янв. 2022
61.7
65.3
62.1
дек. 2021
61.5
65.0
69.7
нояб. 2021
69.7
64.0
69.7
окт. 2021
69.7
63.2
63.5
