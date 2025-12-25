Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM (ISM Non-Manufacturing New Orders) — один из четырех диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе. Он отражает изменение ситуации с заказами на предприятиях сферы услуг.

Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 17 отраслей американской сервисной сферы. Они отвечают на вопрос, выросло ли количество заказов на их предприятиях за прошедший месяц, снизилось или осталось на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете PMI составляет 25%.

Индекс новых заказов в непроизводственном секторе обычно тесно коррелирует с данными, публикуемыми Бюро переписи населения. Рост количества заказов в сервисной сфере говорит о росте потребительского спроса и в краткосрочной перспективе позволяет спрогнозировать увеличение деловой активности.

Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.

График последних значений: