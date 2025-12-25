Экономический календарь
Индекс производственной активности Empire State от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Нью-Йорка (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)
Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка (NY Fed Empire State Manufacturing Index) характеризует условия бизнеса в производственном секторе в штате Нью-Йорк. Этот ежемесячный показатель рассчитывается по результатам опроса нескольких сотен крупных фирм-производителей, работающих на территории штата. Уровень выше 0 указывает на улучшение условий, отрицательное значение индекса – на ухудшение.
В анкете, полученной респондентами, содержатся вопросы об изменении показателей ведения бизнеса по сравнению с предыдущим месяце. Участники опроса оценивают, улучшились, ухудшились или остались на прежнем уровне следующие показатели:
- Общие деловые условия;
- Количество полученных новых заказов;
- Отгрузка товара;
- Количество незавершенных заказов (заказы в стадии выполнения);
- Время поставок (сроки получения материалов и других товаров от поставщиков);
- Материальные запасы;
- Уплаченные цены (цены на товары и услуги, которые компания закупает в процессе производства);
- Полученные цены (цены, полученные компанией за свои продукты);
- Количество сотрудников;
- Длительность средней рабочей недели сотрудников.
Вторая часть опроса содержит прогнозную часть: участники предполагают, как изменятся показатели из приведенного списка через 6 месяцев. Помимо 11 приведенных пунктов, в прогнозную часть опроса добавляются еще расходы на оборудование и технологии (капитальные расходы предприятия).
По итогам рассчитываются диффузные индексы, отдельно по каждому показателю. Основной индекс опроса – общие деловые условия – является самостоятельно рассчитываемой величиной, на него не влияют остальные индексы, рассчитываемые по итогам опроса.
Аналитики используют индекс как показатель производственной активности, результаты которого можно экстраполировать на всю страну. Его рост может благоприятно отразиться на котировках американского доллара.
