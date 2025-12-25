Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ADP Nonfarm Employment Change) отражает ежемесячное изменение уровня занятости в основных отраслях экономики США. Показатель не учитывает ситуации в сельском хозяйстве. В расчет включены данные, собираемые примерно с 406 000 частных предприятий страны, на которых трудятся до 23 млн человек (что составляет более 20% всех работников частного сектора США).

В отличие от методологии, принятой в Бюро трудовой статистики при подсчете числа занятых в несельскохозяйственном секторе, ADP учитывает не общее количество зарплатных ведомостей за месяц, а ведомости по отдельным сотрудникам. Это связано с тем, что один человек может за месяц получить несколько ведомостей (за счет премий, бонусов и других выплат), а это завысит данные отчета.

Из данных выборки исключаются статистические выбросы.

В отчете отражается разделение на сектора и индустрии: показаны отдельные данные по сектору производства товаров (добыча полезных ископаемых, строительство, промышленность) и сектору оказания услуг (торговля, транспорт, IT, финансы, профессиональные и технические сервисы, менеджмент и провайдерские услуги, административные сервисы и службы поддержки, образование, здравоохранение, отдых, развлечения и др.). Также подробная версия отчета демонстрирует, как изменяется занятость на малых (до 50 сотрудников), средних (50 – 499 сотрудников) и крупных (более 500 сотрудников) предприятиях.

Индикатор характеризует ситуацию на рынке труда США. Он публикуется за два дня до отчета Бюро трудовой статистики, поэтому экономисты следят за ним в надежде предсказать цифры официального отчета.

Рост занятости — опережающий показатель роста потребительских расходов. ФРС при рассмотрении процентной ставки ориентируется в том числе и на силу рынка труда. Поэтому рост показателя может оказать положительное влияние на котировки доллара.

График последних значений: