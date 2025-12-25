Экономический календарь
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (ADP United States Nonfarm Employment Change)
|Высокая
|-31 тыс
|9 тыс
|
42 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|3 тыс
|
-31 тыс
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ADP Nonfarm Employment Change) отражает ежемесячное изменение уровня занятости в основных отраслях экономики США. Показатель не учитывает ситуации в сельском хозяйстве. В расчет включены данные, собираемые примерно с 406 000 частных предприятий страны, на которых трудятся до 23 млн человек (что составляет более 20% всех работников частного сектора США).
В отличие от методологии, принятой в Бюро трудовой статистики при подсчете числа занятых в несельскохозяйственном секторе, ADP учитывает не общее количество зарплатных ведомостей за месяц, а ведомости по отдельным сотрудникам. Это связано с тем, что один человек может за месяц получить несколько ведомостей (за счет премий, бонусов и других выплат), а это завысит данные отчета.
Из данных выборки исключаются статистические выбросы.
В отчете отражается разделение на сектора и индустрии: показаны отдельные данные по сектору производства товаров (добыча полезных ископаемых, строительство, промышленность) и сектору оказания услуг (торговля, транспорт, IT, финансы, профессиональные и технические сервисы, менеджмент и провайдерские услуги, административные сервисы и службы поддержки, образование, здравоохранение, отдых, развлечения и др.). Также подробная версия отчета демонстрирует, как изменяется занятость на малых (до 50 сотрудников), средних (50 – 499 сотрудников) и крупных (более 500 сотрудников) предприятиях.
Индикатор характеризует ситуацию на рынке труда США. Он публикуется за два дня до отчета Бюро трудовой статистики, поэтому экономисты следят за ним в надежде предсказать цифры официального отчета.
Рост занятости — опережающий показатель роста потребительских расходов. ФРС при рассмотрении процентной ставки ориентируется в том числе и на силу рынка труда. Поэтому рост показателя может оказать положительное влияние на котировки доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (ADP United States Nonfarm Employment Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
