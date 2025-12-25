КалендарьРазделы

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (ADP United States Nonfarm Employment Change)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
ADP
Сектор:
Труд
Высокая -31 тыс 9 тыс
42 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
3 тыс
-31 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ADP Nonfarm Employment Change) отражает ежемесячное изменение уровня занятости в основных отраслях экономики США. Показатель не учитывает ситуации в сельском хозяйстве. В расчет включены данные, собираемые примерно с 406 000 частных предприятий страны, на которых трудятся до 23 млн человек (что составляет более 20% всех работников частного сектора США).

В отличие от методологии, принятой в Бюро трудовой статистики при подсчете числа занятых в несельскохозяйственном секторе, ADP учитывает не общее количество зарплатных ведомостей за месяц, а ведомости по отдельным сотрудникам. Это связано с тем, что один человек может за месяц получить несколько ведомостей (за счет премий, бонусов и других выплат), а это завысит данные отчета.

Из данных выборки исключаются статистические выбросы.

В отчете отражается разделение на сектора и индустрии: показаны отдельные данные по сектору производства товаров (добыча полезных ископаемых, строительство, промышленность) и сектору оказания услуг (торговля, транспорт, IT, финансы, профессиональные и технические сервисы, менеджмент и провайдерские услуги, административные сервисы и службы поддержки, образование, здравоохранение, отдых, развлечения и др.). Также подробная версия отчета демонстрирует, как изменяется занятость на малых (до 50 сотрудников), средних (50 – 499 сотрудников) и крупных (более 500 сотрудников) предприятиях.

Индикатор характеризует ситуацию на рынке труда США. Он публикуется за два дня до отчета Бюро трудовой статистики, поэтому экономисты следят за ним в надежде предсказать цифры официального отчета.

Рост занятости — опережающий показатель роста потребительских расходов. ФРС при рассмотрении процентной ставки ориентируется в том числе и на силу рынка труда. Поэтому рост показателя может оказать положительное влияние на котировки доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (ADP United States Nonfarm Employment Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-31 тыс
9 тыс
42 тыс
окт. 2025
42 тыс
-137 тыс
-32 тыс
сент. 2025
-32 тыс
-19 тыс
54 тыс
авг. 2025
54 тыс
136 тыс
104 тыс
июль 2025
104 тыс
57 тыс
-33 тыс
июнь 2025
-33 тыс
121 тыс
37 тыс
май 2025
37 тыс
80 тыс
62 тыс
апр. 2025
62 тыс
246 тыс
155 тыс
март 2025
155 тыс
4 тыс
77 тыс
февр. 2025
77 тыс
124 тыс
183 тыс
янв. 2025
183 тыс
121 тыс
122 тыс
дек. 2024
122 тыс
120 тыс
146 тыс
нояб. 2024
146 тыс
205 тыс
233 тыс
окт. 2024
233 тыс
121 тыс
143 тыс
сент. 2024
143 тыс
116 тыс
99 тыс
авг. 2024
99 тыс
121 тыс
122 тыс
июль 2024
122 тыс
77 тыс
150 тыс
июнь 2024
150 тыс
148 тыс
152 тыс
май 2024
152 тыс
99 тыс
192 тыс
апр. 2024
192 тыс
193 тыс
184 тыс
март 2024
184 тыс
213 тыс
140 тыс
февр. 2024
140 тыс
84 тыс
107 тыс
янв. 2024
107 тыс
137 тыс
164 тыс
дек. 2023
164 тыс
-12 тыс
103 тыс
нояб. 2023
103 тыс
-13 тыс
113 тыс
окт. 2023
113 тыс
-9 тыс
89 тыс
сент. 2023
89 тыс
2 тыс
177 тыс
авг. 2023
177 тыс
13 тыс
324 тыс
июль 2023
324 тыс
16 тыс
497 тыс
июнь 2023
497 тыс
4 тыс
278 тыс
май 2023
278 тыс
-22 тыс
296 тыс
апр. 2023
296 тыс
-46 тыс
145 тыс
март 2023
145 тыс
10 тыс
242 тыс
февр. 2023
242 тыс
10 тыс
106 тыс
янв. 2023
106 тыс
86 тыс
235 тыс
дек. 2022
235 тыс
134 тыс
127 тыс
нояб. 2022
127 тыс
101 тыс
239 тыс
окт. 2022
239 тыс
-163 тыс
208 тыс
сент. 2022
208 тыс
-163 тыс
132 тыс
авг. 2022
132 тыс
-263 тыс
128 тыс
май 2022
128 тыс
-225 тыс
202 тыс
апр. 2022
247 тыс
-31 тыс
479 тыс
март 2022
455 тыс
238 тыс
486 тыс
февр. 2022
475 тыс
471 тыс
509 тыс
янв. 2022
-301 тыс
503 тыс
776 тыс
дек. 2021
807 тыс
161 тыс
505 тыс
нояб. 2021
534 тыс
-366 тыс
570 тыс
окт. 2021
571 тыс
-663 тыс
523 тыс
сент. 2021
568 тыс
74 тыс
340 тыс
авг. 2021
374 тыс
406 тыс
326 тыс
12345
