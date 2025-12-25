Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM (ISM Non-Manufacturing PMI) отражает условия ведения бизнеса и активность в сфере услуг в США в отчетном месяце. ISM – Институт управления поставками — некоммерческая организация США, в которой состоят более 40 000 участников, занимающихся управлением поставками и закупками.

Индекс рассчитывается по результатам опроса представителей 375 компаний из 17 отраслей непроизводственного сектора США. В отличие от Markit, ISM учитывает в своем опросе не только частные компании, а основывается на общем списке NAICS (Системы классификации отраслей Северной Америки). Респонденты в своих ответах характеризуют следующие аспекты своей экономической деятельности:

Деловая активность: скорость и направление изменений в уровне деловой активности;

Новые заказы, полученные от клиентов;

Занятость: рост или уменьшение уровня занятости;

Поставки от контрагентов;

Запасы: уменьшение или увеличение уровня товарно-материальных запасов;

Уплаченные цены: больше или меньше организация платит за продукты и услуги;

Задержка заказов: растет или уменьшается отставание в выполнении заказов;

Новые заказы на экспорт;

Импорт: объемы импортируемых товаров и услуг;

Ощущение накопления запасов: растет или снижается скорость накопления запасов.

В анкетах приводятся не абсолютные, а относительные характеристики: ситуация улучшилась, ухудшилась или осталась без изменений. Ответы оцениваются с учетом весов компаний-участников. Полученные значения корректируются с учетом сезонных колебаний. Итоговый сводный PMI представляет собой составной индекс на основе четырех диффузных индексов с равными весами: это индексы деловой активности, новых заказов, занятости и поставок.

Значение индекса выше 50 означает, что активность сектора услуг повысилась. Если индекс ниже 50, то экономические условия ухудшились. Чем дальше показатель удаляется от отметки 50, тем больше скорость изменения ситуации.

PMI — важный показатель здоровья экономики. Сфера услуг вносит крупный вклад в ВВП страны, поэтому PMI считается опережающим индикатором начинающейся рецессии или, наоборот, роста. Менеджеры по закупкам компаний обычно раньше остальных своих коллег «чувствуют ритм рынка», поскольку работают на краткосрочную перспективу и способны оценить тенденцию к изменению экономических условий. Индекс выходит раньше, чем ВВП и отчеты Бюро трудовой статистики, поэтому служит опережающим показателем.

Рост PМI в непроизводственном секторе обычно положительно отражается на котировках американского доллара.

