Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Институт управления поставками (Institute for Supply Management)
Сектор:
Бизнес
Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM (ISM Non-Manufacturing PMI) отражает условия ведения бизнеса и активность в сфере услуг в США в отчетном месяце. ISM – Институт управления поставками — некоммерческая организация США, в которой состоят более 40 000 участников, занимающихся управлением поставками и закупками.

Индекс рассчитывается по результатам опроса представителей 375 компаний из 17 отраслей непроизводственного сектора США. В отличие от Markit, ISM учитывает в своем опросе не только частные компании, а основывается на общем списке NAICS (Системы классификации отраслей Северной Америки). Респонденты в своих ответах характеризуют следующие аспекты своей экономической деятельности:

  • Деловая активность: скорость и направление изменений в уровне деловой активности;
  • Новые заказы, полученные от клиентов;
  • Занятость: рост или уменьшение уровня занятости;
  • Поставки от контрагентов;
  • Запасы: уменьшение или увеличение уровня товарно-материальных запасов;
  • Уплаченные цены: больше или меньше организация платит за продукты и услуги;
  • Задержка заказов: растет или уменьшается отставание в выполнении заказов;
  • Новые заказы на экспорт;
  • Импорт: объемы импортируемых товаров и услуг;
  • Ощущение накопления запасов: растет или снижается скорость накопления запасов.

В анкетах приводятся не абсолютные, а относительные характеристики: ситуация улучшилась, ухудшилась или осталась без изменений. Ответы оцениваются с учетом весов компаний-участников. Полученные значения корректируются с учетом сезонных колебаний. Итоговый сводный PMI представляет собой составной индекс на основе четырех диффузных индексов с равными весами: это индексы деловой активности, новых заказов, занятости и поставок.

Значение индекса выше 50 означает, что активность сектора услуг повысилась. Если индекс ниже 50, то экономические условия ухудшились. Чем дальше показатель удаляется от отметки 50, тем больше скорость изменения ситуации.

PMI — важный показатель здоровья экономики. Сфера услуг вносит крупный вклад в ВВП страны, поэтому PMI считается опережающим индикатором начинающейся рецессии или, наоборот, роста. Менеджеры по закупкам компаний обычно раньше остальных своих коллег «чувствуют ритм рынка», поскольку работают на краткосрочную перспективу и способны оценить тенденцию к изменению экономических условий. Индекс выходит раньше, чем ВВП и отчеты Бюро трудовой статистики, поэтому служит опережающим показателем.

Рост PМI в непроизводственном секторе обычно положительно отражается на котировках американского доллара.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
52.4
52.4
окт. 2025
52.4
50.0
сент. 2025
50.0
52.0
авг. 2025
52.0
52.4
50.1
июль 2025
50.1
52.5
50.8
июнь 2025
50.8
52.2
49.9
май 2025
49.9
52.6
51.6
апр. 2025
51.6
52.6
50.8
март 2025
50.8
52.6
53.5
февр. 2025
53.5
52.2
52.8
янв. 2025
52.8
54.1
54.0
дек. 2024
54.1
52.0
52.1
нояб. 2024
52.1
52.1
56.0
окт. 2024
56.0
51.6
54.9
сент. 2024
54.9
51.5
51.5
авг. 2024
51.5
51.7
51.4
июль 2024
51.4
51.3
48.8
июнь 2024
48.8
54.6
53.8
май 2024
53.8
51.2
49.4
апр. 2024
49.4
51.5
51.4
март 2024
51.4
51.7
52.6
февр. 2024
52.6
52.3
53.4
янв. 2024
53.4
52.1
50.5
дек. 2023
50.6
52.2
52.7
нояб. 2023
52.7
52.7
51.8
окт. 2023
51.8
54.0
53.6
сент. 2023
53.6
53.6
54.5
авг. 2023
54.5
53.3
52.7
июль 2023
52.7
52.1
53.9
июнь 2023
53.9
51.1
50.3
май 2023
50.3
51.5
51.9
апр. 2023
51.9
53.1
51.2
март 2023
51.2
55.2
55.1
февр. 2023
55.1
52.4
55.2
янв. 2023
55.2
53.0
49.2
дек. 2022
49.6
55.5
56.5
нояб. 2022
56.5
55.6
54.4
окт. 2022
54.4
56.8
56.7
сент. 2022
56.7
56.8
56.9
авг. 2022
56.9
56.0
56.7
июль 2022
56.7
55.6
55.3
июнь 2022
55.3
57.7
55.9
май 2022
55.9
57.7
57.1
апр. 2022
57.1
62.7
58.3
март 2022
58.3
63.4
56.5
февр. 2022
56.5
65.6
59.9
янв. 2022
59.9
66.1
62.3
дек. 2021
62.0
65.8
69.1
нояб. 2021
69.1
64.6
66.7
окт. 2021
66.7
63.8
61.9
