Трудовые затраты на единицу произведенной продукции, кв/кв (Unit Labor Costs q/q) — показатель, отражающий изменение стоимости труда, затраченного на выпуск единицы продукции в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Затраты на единицу произведенной продукции рассчитываются путем деления затрат на рабочую силу за отчетный период на общий выход производства или, иными словами, делением почасовой компенсации сотрудников на производительность.

Трудовые затраты на единицу произведенной продукции составляют основную часть затрат производителей, поэтому этот показатель очень важен при оценке экономической активности в стране. Этот индикатор тесно связан с сопутствующими. Так, увеличение средней почасовой заработной платы при неизменном уровне производства ведет к росту трудовых затрат, а рост производства на единицу времени – соответственно, снижает показатель затрат.

Экономисты используют показатель при оценке активности производства. Также данные используются для прогнозирования и анализа ценообразования, заработной платы и технологической эффективности производства. Показатель интерпретируется в связке с производительностью труда и средней почасовой заработной платой.

Рост трудовых затрат на единицу произведенной продукции обычно приводит к удорожанию конечного продукта и, соответственно, к увеличению инфляции. Поэтому рост показателя положительно отражается на котировках доллара.

