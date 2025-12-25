Экономический календарь
Стоимость единицы выпущенной продукции в США кв/кв (United States Unit Labor Costs q/q)
|Средняя
|1.0%
|1.6%
|
1.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|1.6%
|
1.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Трудовые затраты на единицу произведенной продукции, кв/кв (Unit Labor Costs q/q) — показатель, отражающий изменение стоимости труда, затраченного на выпуск единицы продукции в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Затраты на единицу произведенной продукции рассчитываются путем деления затрат на рабочую силу за отчетный период на общий выход производства или, иными словами, делением почасовой компенсации сотрудников на производительность.
Трудовые затраты на единицу произведенной продукции составляют основную часть затрат производителей, поэтому этот показатель очень важен при оценке экономической активности в стране. Этот индикатор тесно связан с сопутствующими. Так, увеличение средней почасовой заработной платы при неизменном уровне производства ведет к росту трудовых затрат, а рост производства на единицу времени – соответственно, снижает показатель затрат.
Экономисты используют показатель при оценке активности производства. Также данные используются для прогнозирования и анализа ценообразования, заработной платы и технологической эффективности производства. Показатель интерпретируется в связке с производительностью труда и средней почасовой заработной платой.
Рост трудовых затрат на единицу произведенной продукции обычно приводит к удорожанию конечного продукта и, соответственно, к увеличению инфляции. Поэтому рост показателя положительно отражается на котировках доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Стоимость единицы выпущенной продукции в США кв/кв (United States Unit Labor Costs q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress