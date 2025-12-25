КалендарьРазделы

Индекс потребительских цен в США без учета сезонных колебаний (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics)
Сектор:
Цены
Низкая 324.122 324.832
324.800
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
324.948
324.122
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний (CPI n.s.a.) отражает изменение цен на товары и услуги потребительской корзины в отчетном месяце по сравнению с базовым периодом (за который принят 1982 год). Индекс показывает изменение цен с точки зрения потребителя. В расчет не включены поправки на сезонные изменения цен, которые происходят каждый год примерно в одно и то же время и имеют примерно одну и ту же величину. Причина таких изменений – праздники, погодные и производственные циклы и т.д.

Товары и услуги, включенные в корзину расчета ИПЦ, делятся на восемь основных групп: еда и напитки, жилье, одежда, транспорт, медицинская помощь, отдых, образование и коммуникации, прочие товары и услуги. В свою очередь, эти восемь групп делятся более чем на 200 категорий, включающих около 80 000 наименований. В расчет индекса не включаются подоходные налоги и предметы инвестирования (акции, облигации, страховые полисы). В отличие от индекса цен производителей, в расчет включены цены на импортные товары, а также цены на акцизы.

Цены на товары и услуги, используемые для расчета индекса, собираются примерно в 23 000 торговых и сервисных учреждений путем ежемесячного опроса. Состав выборки периодически меняется. Также используются опросы тысяч семей по всей стране. Веса по каждому элементу регулярно пересматриваются. Показатель рассчитывается в сравнении с ценами базисного периода, за который принят 1982 год.

В расчете ИПЦ учитываются расходы жителей урбанизированных территорий: специалистов, самозанятых граждан, безработных, чиновников, пенсионеров. Из расчета исключены фермеры, жители сельских поселений, военнослужащие и лица, содержащиеся в тюрьмах и психиатрических лечебницах.

Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний редко интерпретируют по отдельности, поскольку сильная волатильность мешает объективному отражению изменений цен. В общем случае рост потребительских расходов свидетельствует о росте инфляции и положительно отражается на котировках доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен в США без учета сезонных колебаний (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
324.122
324.832
324.800
сент. 2025
324.800
323.976
авг. 2025
323.980
324.132
323.048
июль 2025
323.048
323.398
322.561
июнь 2025
322.561
321.516
321.465
май 2025
321.465
320.235
320.795
апр. 2025
320.795
320.465
319.799
март 2025
319.799
320.070
319.082
февр. 2025
319.082
318.113
317.671
янв. 2025
317.671
316.324
315.605
дек. 2024
315.605
315.827
315.493
нояб. 2024
315.493
315.737
315.664
окт. 2024
315.664
315.360
315.301
сент. 2024
315.301
315.277
314.796
авг. 2024
314.796
315.097
314.540
июль 2024
314.540
314.777
314.175
июнь 2024
314.175
314.445
314.069
май 2024
314.069
314.186
313.548
апр. 2024
313.548
314.340
312.332
март 2024
312.332
312.039
310.326
февр. 2024
310.326
307.888
308.417
янв. 2024
308.417
307.211
306.746
дек. 2023
306.746
306.561
307.051
нояб. 2023
307.051
307.922
307.671
окт. 2023
307.671
308.895
307.789
сент. 2023
307.789
307.403
307.026
авг. 2023
307.026
307.025
305.691
июль 2023
305.691
302.912
305.109
июнь 2023
305.109
303.865
304.127
май 2023
304.127
305.705
303.363
апр. 2023
303.363
304.117
301.836
март 2023
301.836
300.790
300.840
февр. 2023
300.840
301.446
299.170
янв. 2023
299.170
299.073
296.797
дек. 2022
296.797
297.568
297.711
нояб. 2022
297.711
299.204
298.012
окт. 2022
298.012
298.973
296.808
сент. 2022
296.808
296.291
296.171
авг. 2022
296.171
294.596
296.276
июль 2022
296.276
298.198
296.311
июнь 2022
296.311
294.183
292.296
май 2022
292.296
290.885
289.109
апр. 2022
289.109
289.270
287.504
март 2022
287.504
285.198
283.716
февр. 2022
283.716
282.720
281.148
янв. 2022
281.148
278.369
278.802
дек. 2021
278.802
277.659
277.948
нояб. 2021
277.948
278.073
276.589
окт. 2021
276.589
275.007
274.310
сент. 2021
274.310
273.240
273.567
