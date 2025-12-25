Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний (CPI n.s.a.) отражает изменение цен на товары и услуги потребительской корзины в отчетном месяце по сравнению с базовым периодом (за который принят 1982 год). Индекс показывает изменение цен с точки зрения потребителя. В расчет не включены поправки на сезонные изменения цен, которые происходят каждый год примерно в одно и то же время и имеют примерно одну и ту же величину. Причина таких изменений – праздники, погодные и производственные циклы и т.д.

Товары и услуги, включенные в корзину расчета ИПЦ, делятся на восемь основных групп: еда и напитки, жилье, одежда, транспорт, медицинская помощь, отдых, образование и коммуникации, прочие товары и услуги. В свою очередь, эти восемь групп делятся более чем на 200 категорий, включающих около 80 000 наименований. В расчет индекса не включаются подоходные налоги и предметы инвестирования (акции, облигации, страховые полисы). В отличие от индекса цен производителей, в расчет включены цены на импортные товары, а также цены на акцизы.

Цены на товары и услуги, используемые для расчета индекса, собираются примерно в 23 000 торговых и сервисных учреждений путем ежемесячного опроса. Состав выборки периодически меняется. Также используются опросы тысяч семей по всей стране. Веса по каждому элементу регулярно пересматриваются. Показатель рассчитывается в сравнении с ценами базисного периода, за который принят 1982 год.

В расчете ИПЦ учитываются расходы жителей урбанизированных территорий: специалистов, самозанятых граждан, безработных, чиновников, пенсионеров. Из расчета исключены фермеры, жители сельских поселений, военнослужащие и лица, содержащиеся в тюрьмах и психиатрических лечебницах.

Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний редко интерпретируют по отдельности, поскольку сильная волатильность мешает объективному отражению изменений цен. В общем случае рост потребительских расходов свидетельствует о росте инфляции и положительно отражается на котировках доллара.

