Прогноз капитальных затрат от ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed Capex Outlook) отражает предполагаемое изменение объема инвестиций на ближайшие 6 месяцев в производство в регионе, подпадающем под юрисдикцию ФРБ Филадельфии. Этот регион включает Пенсильванию, Нью-Джерси и Делавэр.

Прогнозный показатель рассчитывается по итогам опроса ведущих промышленных предприятий региона. Помимо прогноза капитальных затрат в отрасли, руководителей предприятий просят предположить, улучшатся, ухудшатся или останутся без изменений показатели конкретно в их компаниях. Это новые заказы, отгрузка, незавершенные заказы, время доставки заказов от подрядчиков, материальные запасы, уплаченные цены, полученные цены, количество сотрудников, среднее количество отработанных часов в неделю.

Поскольку регион, подпадающий под ответственность ФРБ Филадельфии, относится к числу самых экономически активных районов страны, прогноз капитальных затрат в его производственной сфере обычно отслеживается аналитиками. Производственный сектор, как правило, демонстрирует более выраженную цикличность и быстрее отражает текущие изменения условий, чем экономика в целом. Поэтому ожидания участников этого рынка служат опережающим показателем здоровья экономики США.

Индекс рассчитывается так: из процентного количества положительных прогнозов вычитается процентное количество отрицательных. Если итоговое значение оказалось положительным, это означает, что в среднем производители в регионе планируют делать инвестиции в производство. Если оно ниже нуля, это свидетельствует об ухудшении настроений в производственном сегменте экономики.

Однако прогноз капитальных затрат от ФРБ Филадельфии редко вызывает волатильность котировок доллара.

График последних значений: