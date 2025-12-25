КалендарьРазделы

Индекс капитальных затрат от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Capex Index)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Федеральный резервный банк Филадельфии (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Сектор:
Бизнес
Низкая 30.3 13.3
26.7
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Прогноз капитальных затрат от ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed Capex Outlook) отражает предполагаемое изменение объема инвестиций на ближайшие 6 месяцев в производство в регионе, подпадающем под юрисдикцию ФРБ Филадельфии. Этот регион включает Пенсильванию, Нью-Джерси и Делавэр.

Прогнозный показатель рассчитывается по итогам опроса ведущих промышленных предприятий региона. Помимо прогноза капитальных затрат в отрасли, руководителей предприятий просят предположить, улучшатся, ухудшатся или останутся без изменений показатели конкретно в их компаниях. Это новые заказы, отгрузка, незавершенные заказы, время доставки заказов от подрядчиков, материальные запасы, уплаченные цены, полученные цены, количество сотрудников, среднее количество отработанных часов в неделю.

Поскольку регион, подпадающий под ответственность ФРБ Филадельфии, относится к числу самых экономически активных районов страны, прогноз капитальных затрат в его производственной сфере обычно отслеживается аналитиками. Производственный сектор, как правило, демонстрирует более выраженную цикличность и быстрее отражает текущие изменения условий, чем экономика в целом. Поэтому ожидания участников этого рынка служат опережающим показателем здоровья экономики США.

Индекс рассчитывается так: из процентного количества положительных прогнозов вычитается процентное количество отрицательных. Если итоговое значение оказалось положительным, это означает, что в среднем производители в регионе планируют делать инвестиции в производство. Если оно ниже нуля, это свидетельствует об ухудшении настроений в производственном сегменте экономики.

Однако прогноз капитальных затрат от ФРБ Филадельфии редко вызывает волатильность котировок доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс капитальных затрат от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Филадельфии (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Capex Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
30.3
13.3
26.7
нояб. 2025
26.7
12.4
25.2
окт. 2025
25.2
22.0
12.5
сент. 2025
12.5
28.5
38.4
авг. 2025
38.4
22.9
17.1
июль 2025
17.1
18.7
14.5
июнь 2025
14.5
20.8
27.0
май 2025
27.0
21.1
2.0
апр. 2025
2.0
12.9
13.4
март 2025
13.4
16.0
14.0
февр. 2025
14.0
21.2
39.0
янв. 2025
39.0
13.2
22.2
дек. 2024
18.8
27.3
24.9
нояб. 2024
24.9
32.9
23.5
окт. 2024
23.5
35.2
25.0
сент. 2024
25.0
18.2
12.0
авг. 2024
12.0
10.5
7.4
июль 2024
7.4
15.4
12.1
июнь 2024
12.1
17.7
20.1
май 2024
20.1
9.2
20.0
апр. 2024
20.0
9.6
23.6
март 2024
23.6
3.1
12.7
февр. 2024
12.7
-2.7
7.5
янв. 2024
7.5
-3.6
-7.5
дек. 2023
-7.5
-3.0
-1.3
нояб. 2023
-1.3
1.4
-4.8
окт. 2023
-4.8
1.5
7.5
сент. 2023
7.5
2.1
-4.5
авг. 2023
-4.5
9.2
8.6
июль 2023
8.6
6.2
9.9
июнь 2023
9.9
-1.4
2.5
май 2023
2.5
2.3
-5.4
апр. 2023
-5.4
8.3
-3.8
март 2023
-3.8
13.4
7.5
февр. 2023
7.5
11.9
10.5
янв. 2023
10.5
11.0
16.2
дек. 2022
18.0
7.0
6.4
нояб. 2022
6.4
7.5
4.4
окт. 2022
4.4
8.1
4.6
сент. 2022
4.6
9.7
18.0
авг. 2022
18.0
5.9
4.4
июль 2022
4.4
14.8
11.7
июнь 2022
11.7
19.0
9.6
май 2022
9.6
22.6
19.9
апр. 2022
19.9
23.8
24.8
март 2022
24.8
23.4
21.5
февр. 2022
21.5
26.4
26.2
янв. 2022
26.2
28.2
20.0
дек. 2021
20.0
29.6
31.1
нояб. 2021
31.1
35.9
32.4
1234
