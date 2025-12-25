Экономический календарь
Индекс ведущих экономических индикаторов в США от The Conference Board м/м (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)
|Средняя
|-0.3%
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс ведущих экономических индикаторов, м/м (Leading Economic Index m/m) отражает изменение композитного индекса, составленного на основе значений ряда ведущих макроэкономических индексов США, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Композитный индекс построен таким образом, чтобы сгладить волатильность отдельных компонентов и выявить общее направление развития экономики. Его рассчитывает некоммерческая исследовательская организация Conference Board.
В расчет индекса ведущих экономических индикаторов включены 10 компонентов:
- Средняя продолжительность рабочей недели в США;
- Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели;
- Заказы на товары длительного пользования;
- Индекс новых заказов в производственном секторе США от ISM;
- Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной и авиационной промышленности;
- Разрешения на строительство;
- Цены на акции (500 общеизвестных активов);
- Опережающий индекс кредитов;
- Спред процентной ставки;
- Средние ожидания потребителей для деловых условий.
Рост или снижение индекса оценивается по сравнению с базисным периодом, за который сейчас принят 2016 год. Значение индекса в 2016 году принимается равным 100. Если, предположим, текущее значение индекса 104.0 – значит, он вырос на 4 пункта.
Индикатор используется для прогнозных целей. 10 компонентов, включенных в расчет индекса, выбраны, поскольку их изменения предшествуют изменениям в общей экономической системе страны. Поэтому его еще называют «индекс опережающих экономических индикаторов».
Многие экономисты пристально отслеживают этот индекс, по которому предполагают, куда двинется экономика страны в ближайшем будущем. Для представителей крупного бизнеса его динамика может служить дополнительным аргументом в пользу решений об инвестировании.
Рост индикатора может благоприятно повлиять на котировки американского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс ведущих экономических индикаторов в США от The Conference Board м/м (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress