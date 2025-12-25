Индекс ведущих экономических индикаторов, м/м (Leading Economic Index m/m) отражает изменение композитного индекса, составленного на основе значений ряда ведущих макроэкономических индексов США, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Композитный индекс построен таким образом, чтобы сгладить волатильность отдельных компонентов и выявить общее направление развития экономики. Его рассчитывает некоммерческая исследовательская организация Conference Board.

В расчет индекса ведущих экономических индикаторов включены 10 компонентов:

Средняя продолжительность рабочей недели в США;

Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели;

Заказы на товары длительного пользования;

Индекс новых заказов в производственном секторе США от ISM;

Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной и авиационной промышленности;

Разрешения на строительство;

Цены на акции (500 общеизвестных активов);

Опережающий индекс кредитов;

Спред процентной ставки;

Средние ожидания потребителей для деловых условий.

Рост или снижение индекса оценивается по сравнению с базисным периодом, за который сейчас принят 2016 год. Значение индекса в 2016 году принимается равным 100. Если, предположим, текущее значение индекса 104.0 – значит, он вырос на 4 пункта.

Индикатор используется для прогнозных целей. 10 компонентов, включенных в расчет индекса, выбраны, поскольку их изменения предшествуют изменениям в общей экономической системе страны. Поэтому его еще называют «индекс опережающих экономических индикаторов».

Многие экономисты пристально отслеживают этот индекс, по которому предполагают, куда двинется экономика страны в ближайшем будущем. Для представителей крупного бизнеса его динамика может служить дополнительным аргументом в пользу решений об инвестировании.

Рост индикатора может благоприятно повлиять на котировки американского доллара.

