Экономический календарь
Розничные продажи в США м/м (United States Retail Sales m/m)
|Высокая
|0.0%
|-0.1%
|
0.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|1.1%
|
0.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи, м/м (Retail Sales m/m) отражают изменение объема розничных продаж в США в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В расчете показателя учитываются два типа предприятий розничной продажи: магазины с фиксированными точками продаж и без них (с помощью бумажных и электронных каталогов, из передвижных киосков, путем продаж на дому, через торговые автоматы и т.д.).
Показатель рассчитывается путем письменного опроса около 12 000 предприятий розничной торговли всех форм и размеров по всей стране. Выборка обновляется ежеквартально, чтобы учитывать новые возникшие предприятия и исключить закрывающиеся.
У показателя высока сезонность: так, 20% всех розничных продаж в стране происходит во время рождественских и новогодних праздников. Поэтому экономисты интерпретируют не «сырой», а сезонно скорректированный вариант показателя.
Индикатор широко используется аналитиками при оценке экономических условий в стране.
- Так, Бюро экономического анализа использует данные при расчете ВВП.
- Бюро статистики труда применяет данные по розничным продажам при разработке индексов потребительских цен.
- ФРС с помощью этого индикатора оценивает структуру потребительских закупок в рамках общего анализа экономической активности в стране.
- Инвесторы используют данные для оценки потребительской активности.
Выход отчета о розничных продажах может оказать влияние на котировки доллара. Если рост розничных продаж замедляется, это означает, что потребители снизили уровень затрат. Это может привести к снижению экономической активности в стране и отрицательно повлиять на доллар.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в США м/м (United States Retail Sales m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
