Экономический календарь
Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности США (United States Manufacturing Payrolls)
|Низкая
|-5 тыс
|-4 тыс
|
-9 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-5 тыс
|
-5 тыс
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности (Manufacturing Payrolls) отражает абсолютную разницу в количестве сотрудников на промышленных предприятиях по сравнению с предыдущим месяцем. Индикатор позволяет оценить состояние рынка труда, поэтому значение показателя выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности США (United States Manufacturing Payrolls)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
