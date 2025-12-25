КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности США (United States Manufacturing Payrolls)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics)
Сектор:
Труд
Низкая -5 тыс -4 тыс
-9 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
-5 тыс
-5 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности (Manufacturing Payrolls) отражает абсолютную разницу в количестве сотрудников на промышленных предприятиях по сравнению с предыдущим месяцем. Индикатор позволяет оценить состояние рынка труда, поэтому значение показателя выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности США (United States Manufacturing Payrolls)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-5 тыс
-4 тыс
-9 тыс
сент. 2025
-6 тыс
1 тыс
-15 тыс
авг. 2025
-12 тыс
-2 тыс
-2 тыс
июль 2025
-11 тыс
-1 тыс
-15 тыс
июнь 2025
-7 тыс
0 тыс
-7 тыс
май 2025
-8 тыс
-4 тыс
5 тыс
апр. 2025
-1 тыс
1 тыс
3 тыс
март 2025
1 тыс
5 тыс
8 тыс
февр. 2025
10 тыс
-5 тыс
-5 тыс
янв. 2025
3 тыс
1 тыс
-12 тыс
дек. 2024
-13 тыс
28 тыс
25 тыс
нояб. 2024
22 тыс
-11 тыс
-48 тыс
окт. 2024
-46 тыс
6 тыс
-6 тыс
сент. 2024
-7 тыс
-13 тыс
-27 тыс
авг. 2024
-24 тыс
5 тыс
6 тыс
июль 2024
1 тыс
-1 тыс
-9 тыс
июнь 2024
-8 тыс
1 тыс
0 тыс
май 2024
8 тыс
6 тыс
6 тыс
апр. 2024
8 тыс
5 тыс
-4 тыс
март 2024
0 тыс
-13 тыс
-10 тыс
февр. 2024
-4 тыс
8 тыс
8 тыс
янв. 2024
23 тыс
4 тыс
8 тыс
дек. 2023
6 тыс
-1 тыс
26 тыс
нояб. 2023
28 тыс
2 тыс
-35 тыс
окт. 2023
-35 тыс
1 тыс
14 тыс
сент. 2023
17 тыс
-1 тыс
11 тыс
авг. 2023
16 тыс
1 тыс
-4 тыс
июль 2023
-2 тыс
0 тыс
6 тыс
июнь 2023
7 тыс
-4 тыс
-3 тыс
май 2023
-2 тыс
-1 тыс
10 тыс
апр. 2023
11 тыс
2 тыс
-8 тыс
март 2023
-1 тыс
-1 тыс
-1 тыс
февр. 2023
-4 тыс
0 тыс
13 тыс
янв. 2023
19 тыс
1 тыс
12 тыс
дек. 2022
8 тыс
-1 тыс
8 тыс
нояб. 2022
14 тыс
3 тыс
36 тыс
окт. 2022
32 тыс
-1 тыс
23 тыс
сент. 2022
22 тыс
-5 тыс
27 тыс
авг. 2022
22 тыс
6 тыс
36 тыс
июль 2022
30 тыс
2 тыс
27 тыс
июнь 2022
29 тыс
-12 тыс
18 тыс
май 2022
18 тыс
8 тыс
61 тыс
апр. 2022
55 тыс
11 тыс
43 тыс
март 2022
38 тыс
-22 тыс
38 тыс
февр. 2022
36 тыс
2 тыс
16 тыс
янв. 2022
13 тыс
30 тыс
32 тыс
дек. 2021
26 тыс
-24 тыс
35 тыс
нояб. 2021
31 тыс
-17 тыс
48 тыс
окт. 2021
60 тыс
12 тыс
31 тыс
сент. 2021
26 тыс
4 тыс
31 тыс
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания