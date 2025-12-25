КалендарьРазделы

Индекс цен на жилье в США (United States House Price Index (HPI))

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Федеральное агентство по финансированию жилищного строительства (Federal Housing Finance Agency)
Сектор:
Жилье
Низкая 435.4 435.9
435.6
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
436.1
435.4
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс цен на жилье (House Price Index) отражает среднее изменение в стоимости односемейных домов в целом по США. Повышение цен на жилье может укрепить доверие потребителей и вызвать рост потребительских расходов, что в свою очередь может привести к увеличению темпов экономического роста, равно как и инфляции. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на жилье в США (United States House Price Index (HPI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
435.4
435.9
435.6
авг. 2025
435.3
432.9
433.6
июль 2025
433.4
434.3
433.9
июнь 2025
433.8
435.7
434.6
май 2025
434.4
432.4
435.1
апр. 2025
434.9
438.6
436.7
март 2025
436.6
436.8
436.8
февр. 2025
437.3
438.6
436.7
янв. 2025
436.5
437.7
435.8
дек. 2024
436.1
435.1
434.3
нояб. 2024
433.4
433.4
432.3
окт. 2024
432.3
430.7
430.6
сент. 2024
430.3
428.8
427.4
авг. 2024
427.0
428.1
425.8
июль 2024
425.2
428.5
424.7
июнь 2024
424.5
428.3
424.8
май 2024
424.6
427.7
424.7
апр. 2024
424.3
427.1
423.3
март 2024
423.4
423.8
423.0
февр. 2024
423.0
417.5
417.8
янв. 2024
417.5
418.6
417.8
дек. 2023
417.9
418.5
417.4
нояб. 2023
417.4
418.6
416.1
окт. 2023
416.3
417.4
414.9
сент. 2023
414.8
414.7
412.3
авг. 2023
411.8
413.6
409.4
июль 2023
409.5
409.8
406.1
июнь 2023
405.8
404.1
май 2023
404.1
404.6
401.2
апр. 2023
401.2
402.1
398.3
март 2023
398.0
393.0
395.5
февр. 2023
394.8
396.9
393.0
янв. 2023
393.2
391.7
392.4
дек. 2022
392.1
388.6
392.4
нояб. 2022
392.3
391.7
392.8
окт. 2022
392.7
395.4
392.7
сент. 2022
392.3
391.0
392.0
авг. 2022
392.0
392.6
394.6
июль 2022
395.2
400.0
397.6
июнь 2022
398.0
400.7
397.6
май 2022
398.1
395.1
392.7
апр. 2022
392.9
388.7
386.8
март 2022
386.5
383.6
381.0
февр. 2022
381.4
375.5
373.7
янв. 2022
373.3
369.4
367.6
дек. 2021
367.2
364.6
362.8
нояб. 2021
362.4
360.5
358.4
окт. 2021
358.3
356.0
354.4
сент. 2021
354.6
353.8
351.5
авг. 2021
351.7
350.5
348.2
123
