Экономический календарь
Индекс цен на жилье в США (United States House Price Index (HPI))
|Низкая
|435.4
|435.9
|
435.6
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|436.1
|
435.4
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен на жилье (House Price Index) отражает среднее изменение в стоимости односемейных домов в целом по США. Повышение цен на жилье может укрепить доверие потребителей и вызвать рост потребительских расходов, что в свою очередь может привести к увеличению темпов экономического роста, равно как и инфляции. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на жилье в США (United States House Price Index (HPI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
