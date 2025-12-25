Экономический календарь
Уровень заработной платы в США кв/кв (United States Employment Wages q/q)
|Низкая
|0.8%
|0.9%
|
1.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.8%
|
0.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Уровень заработной платы, кв/кв (Employment Wages q/q) — показатель изменения базовой заработной платы работников американских предприятий в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Индикатор не учитывает дополнительные выплаты. Индекс рассчитывается по опросам работодателей в последнем месяце каждого квартала.
Из расчета индекса исключена зарплата сотрудников федерального правительства, военнослужащих, рабочих сельскохозяйственных предприятий, волонтеров и других неоплачиваемых работников, сотрудников частных домашних хозяйств и самозанятых людей. Индекс рассчитывается по отдельным отраслям (используется классификация NAICS).
Этот индикатор, наряду с дополнительными выплатами сотрудникам, входит в расчет индекса стоимости рабочей силы. В опросе работодателей для сбора данных учитываются следующие компоненты заработной платы:
- обязательная часть зарплаты, включая комиссионные, продуктовые бонусы, сдельные ставки;
- пособия по стоимости жизни;
- надбавки за вредность (при работе на опасном производстве);
- выплата отсроченных доходов;
- оплата возвращения на место стоянки пустого транспортного средства после окончания смены рабочих транспортного сектора.
В базовую заработную плату не включены единоразовые выплаты, бесплатное или частично субсидируемое питание или жилье, платежи, сделанные третьими лицами, оплата по вызову.
Рост зарплат сотрудников в общем случае вызывает рост конечной цены на производимые в стране продукты, а значит, влияет на инфляцию. Рост инфляции, в свою очередь, положительно сказывается на котировках доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень заработной платы в США кв/кв (United States Employment Wages q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
