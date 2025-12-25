Уровень заработной платы, кв/кв (Employment Wages q/q) — показатель изменения базовой заработной платы работников американских предприятий в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Индикатор не учитывает дополнительные выплаты. Индекс рассчитывается по опросам работодателей в последнем месяце каждого квартала.

Из расчета индекса исключена зарплата сотрудников федерального правительства, военнослужащих, рабочих сельскохозяйственных предприятий, волонтеров и других неоплачиваемых работников, сотрудников частных домашних хозяйств и самозанятых людей. Индекс рассчитывается по отдельным отраслям (используется классификация NAICS).

Этот индикатор, наряду с дополнительными выплатами сотрудникам, входит в расчет индекса стоимости рабочей силы. В опросе работодателей для сбора данных учитываются следующие компоненты заработной платы:

обязательная часть зарплаты, включая комиссионные, продуктовые бонусы, сдельные ставки;

пособия по стоимости жизни;

надбавки за вредность (при работе на опасном производстве);

выплата отсроченных доходов;

оплата возвращения на место стоянки пустого транспортного средства после окончания смены рабочих транспортного сектора.

В базовую заработную плату не включены единоразовые выплаты, бесплатное или частично субсидируемое питание или жилье, платежи, сделанные третьими лицами, оплата по вызову.

Рост зарплат сотрудников в общем случае вызывает рост конечной цены на производимые в стране продукты, а значит, влияет на инфляцию. Рост инфляции, в свою очередь, положительно сказывается на котировках доллара.

