Экономический календарь
Уровень безработицы в США (United States Unemployment Rate)
|Высокая
|4.6%
|4.3%
|
4.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|4.8%
|
4.6%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Уровень безработицы (Unemployment Rate) — процентное отношение нетрудоустроенных резидентов страны к общему количеству экономически активного населения. Человек при расчете показателя определяется как безработный, если он в течение последних четырех недель активно ищет работу и может выйти на работу прямо сейчас. При этом на его включение в статистику уровня безработицы не влияет, получает ли он социальное пособие.
Статистика по занятости собирается путем интервьюирования примерно 110 000 человек (60 000 домохозяйств) по всей стране. Из опроса исключены лица младше 16 лет, служащие в вооруженных силах, лица, находящиеся в исправительных учреждениях и психиатрических лечебницах.
Этот показатель (также называемый U3) наиболее часто используется в США при оценке состояния рынка труда. Однако это не единственный индикатор безработицы. К примеру, от показателя U6 он отличается тем, что люди, по экономическим причинам занятые на неполный рабочий день или временно, в статистику не включены: согласно U3, они считаются трудоустроенными. Не учитываются этим показателем и люди, которые хотели бы работать, но не могут в силу разнообразных причин (к примеру, из-за инвалидности), и те, кто разочаровались в поисках и перестали искать работу. Всё это приводит к критике показателя U3: многие экономисты считают, что он рисует слишком оптимистичную картину рынка труда.
Уровень безработицы – один из основных показателей силы рынка труда и экономического состояния страны. Это не прогнозный показатель. Его рост или снижение вызывается изменением экономической ситуации.
Снижение уровня безработицы положительно отражается на котировках доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы в США (United States Unemployment Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
