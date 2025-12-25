КалендарьРазделы

Базовый индекс потребительских цен в США без учета сезонных колебаний (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics)
Сектор:
Цены
Низкая 330.425
330.804
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
330.425
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний (Core CPI n.s.a.) отражает уровень цен на основные товары и услуги с точки зрения потребителя в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В расчет базового ИПЦ не входят цены на продукты питания и энергию из-за высокой волатильности. Индекс потребительских цен рассматривают как показатель инфляции.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
330.425
330.804
сент. 2025
330.804
329.970
авг. 2025
329.970
328.980
июль 2025
328.980
328.364
июнь 2025
328.364
327.509
май 2025
327.509
326.815
апр. 2025
326.815
325.933
март 2025
325.933
325.252
февр. 2025
325.252
323.842
янв. 2025
323.842
322.007
дек. 2024
322.007
321.947
нояб. 2024
321.947
321.758
окт. 2024
321.758
321.109
сент. 2024
321.109
320.017
авг. 2024
320.017
319.214
июль 2024
319.214
319.003
июнь 2024
319.003
318.629
май 2024
318.629
317.978
апр. 2024
317.978
317.088
март 2024
317.088
315.419
февр. 2024
315.419
313.623
янв. 2024
313.623
311.907
дек. 2023
311.907
311.606
нояб. 2023
311.606
311.380
окт. 2023
311.380
310.817
сент. 2023
310.817
310.103
авг. 2023
310.103
309.402
июль 2023
309.402
308.910
июнь 2023
308.910
308.096
май 2023
308.096
306.899
апр. 2023
306.899
305.476
март 2023
305.476
304.011
февр. 2023
304.011
301.962
янв. 2023
301.962
300.113
дек. 2022
300.113
299.600
нояб. 2022
299.600
299.315
окт. 2022
299.315
298.442
сент. 2022
298.442
297.178
авг. 2022
297.178
295.646
июль 2022
295.646
294.680
июнь 2022
294.680
292.506
май 2022
292.506
290.846
апр. 2022
290.846
289.305
март 2022
289.305
288.059
февр. 2022
288.059
285.996
янв. 2022
285.996
283.908
дек. 2021
283.908
282.754
нояб. 2021
282.754
281.617
окт. 2021
281.617
279.884
сент. 2021
279.884
279.507
