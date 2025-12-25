Экономический календарь
Индекс занятости в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing Employment)
|Средняя
|N/D
|47.2
|
48.2
Последний релиз
|Важность
Актуальное: 47.2
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM (ISM Non-Manufacturing Employment) - один из диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитываетиндекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе. Он отражает изменение ситуации с занятостью на предприятиях сферы услуг.
Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 17 отраслей американской сервисной сферы. Они отвечают на вопрос, выросла ли занятость на их предприятиях за прошедший месяц, снизилась или осталась на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете PMI составляет 25%.
Индекс занятости в непроизводственном секторе обычно тесно коррелирует с данными, публикуемыми Бюро трудовой статистики. Рост занятости в сфере услуг отражает положительную ситуацию на рынке труда в целом: поскольку компании нанимают больше сотрудников — значит, растет количество рабочих мест, снижается уровень безработицы.
Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс занятости в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing Employment)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
