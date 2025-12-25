Средняя продолжительность рабочей недели (Average Weekly Hours) — среднее количество рабочих часов в неделю для сотрудников частных предприятий в США, за исключением сельскохозяйственного сектора.

В расчете показателя учитываются только люди, занятые в коммерческом секторе экономики. Расчет основан на результатах опроса примерно 147 000 компаний, предоставляющих порядка 634 000 рабочих мест на всей территории США.

Данные подвергаются сезонной корректировке, чтобы сгладить техническую волатильность, не вызванную изменениями в экономической ситуации.

В расчете учитываются все отрасли производственного сектора и сферы услуг: добыча и обработка ресурсов, строительство, легкая и тяжелая промышленность (отдельно учитывается производство товаров длительного и краткосрочного пользования), информационные, финансовые, образовательные услуги, здравоохранение, торговля, транспорт и т.д.

Показатель используется для оценки активности на рынке труда США. По нему оценивают кратковременные изменения спроса на рабочую силу, интенсивность производства. Рост средней продолжительности рабочей недели сам по себе не является индикаторным показателем. Он оценивается в совокупности со средней почасовой заработной платой. Если оба показателя растут – это может говорить о скором подъеме инфляции, а значит, положительно влияет на котировки доллара. Если рабочих часов становится меньше, но средняя заработная плата снижается – это тревожный для экономики знак.

