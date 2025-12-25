КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Средняя продолжительность рабочей недели в США (United States Average Weekly Hours)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics)
Сектор:
Труд
Низкая 34.3 34.2
34.2
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
34.2
34.3
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Средняя продолжительность рабочей недели (Average Weekly Hours) — среднее количество рабочих часов в неделю для сотрудников частных предприятий в США, за исключением сельскохозяйственного сектора.

В расчете показателя учитываются только люди, занятые в коммерческом секторе экономики. Расчет основан на результатах опроса примерно 147 000 компаний, предоставляющих порядка 634 000 рабочих мест на всей территории США.

Данные подвергаются сезонной корректировке, чтобы сгладить техническую волатильность, не вызванную изменениями в экономической ситуации.

В расчете учитываются все отрасли производственного сектора и сферы услуг: добыча и обработка ресурсов, строительство, легкая и тяжелая промышленность (отдельно учитывается производство товаров длительного и краткосрочного пользования), информационные, финансовые, образовательные услуги, здравоохранение, торговля, транспорт и т.д.

Показатель используется для оценки активности на рынке труда США. По нему оценивают кратковременные изменения спроса на рабочую силу, интенсивность производства. Рост средней продолжительности рабочей недели сам по себе не является индикаторным показателем. Он оценивается в совокупности со средней почасовой заработной платой. Если оба показателя растут – это может говорить о скором подъеме инфляции, а значит, положительно влияет на котировки доллара. Если рабочих часов становится меньше, но средняя заработная плата снижается – это тревожный для экономики знак.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Средняя продолжительность рабочей недели в США (United States Average Weekly Hours)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
34.3
34.2
34.2
сент. 2025
34.2
34.2
34.2
авг. 2025
34.2
34.2
34.2
июль 2025
34.3
34.2
34.2
июнь 2025
34.2
34.2
34.3
май 2025
34.3
34.2
34.3
апр. 2025
34.3
34.2
34.3
март 2025
34.2
34.1
34.2
февр. 2025
34.1
34.2
34.1
янв. 2025
34.1
34.3
34.2
дек. 2024
34.3
34.3
34.3
нояб. 2024
34.3
34.3
34.2
окт. 2024
34.3
34.3
34.3
сент. 2024
34.2
34.3
34.3
авг. 2024
34.3
34.3
34.2
июль 2024
34.2
34.3
34.3
июнь 2024
34.3
34.3
34.3
май 2024
34.3
34.3
34.3
апр. 2024
34.3
34.3
34.4
март 2024
34.4
34.3
34.3
февр. 2024
34.3
34.2
34.2
янв. 2024
34.1
34.3
34.3
дек. 2023
34.3
34.4
34.4
нояб. 2023
34.4
34.4
34.3
окт. 2023
34.3
34.4
34.4
сент. 2023
34.4
34.4
34.4
авг. 2023
34.4
34.4
34.3
июль 2023
34.3
34.4
34.4
июнь 2023
34.4
34.4
34.3
май 2023
34.3
34.5
34.4
апр. 2023
34.4
34.5
34.4
март 2023
34.4
34.5
34.5
февр. 2023
34.5
34.5
34.6
янв. 2023
34.7
34.5
34.4
дек. 2022
34.3
34.5
34.4
нояб. 2022
34.4
34.5
34.5
окт. 2022
34.5
34.6
34.5
сент. 2022
34.5
34.6
34.5
авг. 2022
34.5
34.6
34.6
июль 2022
34.6
34.6
34.6
июнь 2022
34.5
34.6
34.5
май 2022
34.6
34.6
34.6
апр. 2022
34.6
34.6
34.6
март 2022
34.6
34.6
34.7
февр. 2022
34.7
34.6
34.6
янв. 2022
34.5
34.7
34.7
дек. 2021
34.7
34.7
34.7
нояб. 2021
34.8
34.7
34.7
окт. 2021
34.7
34.7
34.8
сент. 2021
34.8
34.7
34.6
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания