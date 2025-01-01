Выступление управляющего ФРС (Fed Governor Speech) влияет на доллар, в зависимости от тона риторики. Если в речи усматривается намерение поднять ставки на следующем заседании FOMC, это положительно скажется на валюте, и наоборот.

Совет управляющих ФРС занимается разработкой и реализацией монетарной политики страны, поэтому выступления ее членов способны кратковременно повлиять на рынок.