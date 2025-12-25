КалендарьРазделы

Индекс цен на жилье в США г/г (United States House Price Index (HPI) y/y)

Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Федеральное агентство по финансированию жилищного строительства (Federal Housing Finance Agency)
Жилье
Низкая 1.7% 2.3%
2.4%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
1.3%
1.7%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс цен на жилье г/г (House Price Index (HPI) y/y) отражает среднее изменение в стоимости односемейных домов в целом по США за отчетный месяц по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Повышение цен на жилье может укрепить доверие потребителей и вызвать рост потребительских расходов, что в свою очередь может привести к увеличению темпов экономического, равно как и инфляции. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на жилье в США г/г (United States House Price Index (HPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
1.7%
2.3%
2.4%
авг. 2025
2.3%
2.6%
2.4%
июль 2025
2.3%
2.6%
2.7%
июнь 2025
2.6%
2.3%
2.9%
май 2025
2.8%
2.5%
3.2%
апр. 2025
3.0%
2.9%
3.9%
март 2025
3.8%
3.4%
3.9%
февр. 2025
3.9%
5.3%
5.0%
янв. 2025
4.9%
4.8%
4.8%
дек. 2024
4.7%
3.9%
4.5%
нояб. 2024
4.2%
4.3%
4.5%
окт. 2024
4.4%
5.0%
4.5%
сент. 2024
4.4%
4.1%
4.4%
авг. 2024
4.2%
4.3%
4.7%
июль 2024
4.5%
4.2%
5.3%
июнь 2024
5.2%
5.6%
5.9%
май 2024
5.7%
5.7%
6.5%
апр. 2024
6.3%
6.7%
6.7%
март 2024
6.7%
7.1%
7.1%
февр. 2024
7.0%
6.0%
6.5%
янв. 2024
6.3%
8.2%
6.7%
дек. 2023
6.6%
7.1%
6.7%
нояб. 2023
6.6%
5.2%
6.3%
окт. 2023
6.3%
6.1%
6.2%
сент. 2023
6.1%
6.9%
5.8%
авг. 2023
5.6%
5.6%
4.6%
июль 2023
4.6%
2.7%
3.2%
июнь 2023
3.1%
2.8%
май 2023
2.8%
2.6%
3.1%
апр. 2023
3.1%
3.1%
3.7%
март 2023
3.6%
2.4%
4.3%
февр. 2023
4.0%
3.8%
5.3%
янв. 2023
5.3%
5.1%
6.7%
дек. 2022
6.6%
6.8%
8.2%
нояб. 2022
8.2%
9.5%
9.8%
окт. 2022
9.8%
11.2%
11.1%
сент. 2022
11.0%
10.5%
12.0%
авг. 2022
11.9%
12.6%
13.9%
июль 2022
13.9%
15.4%
16.3%
июнь 2022
16.3%
17.1%
18.3%
май 2022
18.3%
17.6%
18.9%
апр. 2022
18.8%
17.9%
19.1%
март 2022
19.0%
19.5%
19.3%
февр. 2022
19.4%
18.4%
18.3%
янв. 2022
18.2%
18.5%
17.7%
дек. 2021
17.6%
18.6%
17.6%
нояб. 2021
17.5%
18.4%
17.4%
окт. 2021
17.4%
16.8%
17.7%
сент. 2021
17.7%
19.3%
18.5%
авг. 2021
18.5%
18.5%
19.2%
123
