Базовый индекс розничных продаж, м/м (Core Retail Sales m/m) отражает изменение объема розничных продаж в США в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В расчет не входят продажи автомобилей в силу высокой волатильности.

В расчете показателя учитываются два типа предприятий розничной продажи: магазины с фиксированными точками продаж и без них (с помощью бумажных и электронных каталогов, из передвижных киосков, путем продаж на дому, через торговые автоматы и т.д.).

Показатель рассчитывается путем письменного опроса около 12 000 предприятий розничной торговли всех форм и размеров по всей стране. Выборка обновляется ежеквартально, чтобы учитывать новые возникшие предприятия и исключить закрывающиеся.

У показателя высока сезонность: так, к примеру, 20% всех розничных продаж в стране происходит во время рождественских и новогодних праздников. Поэтому экономисты обычно интерпретируют не «сырой», а сезонно скорректированный вариант показателя.

Индикатор широко используется аналитиками при оценке экономических условий в стране.

Так, Бюро экономического анализа использует данные при расчете ВВП.

Бюро статистики труда применяет данные по розничным продажам при разработке индексов потребительских цен.

ФРС с помощью этого индикатора оценивает структуру потребительских закупок в рамках общего анализа экономической активности в стране.

Инвесторы используют данные для оценки потребительской активности.

Выход отчета о розничных продажах — один из серьезных факторов, который может оказать влияние на котировки доллара. Если рост розничных продаж замедляется, это означает, что потребители снизили уровень затрат. Это может привести к снижению экономической активности в стране и отрицательно повлиять на доллар.

