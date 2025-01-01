Выступление председателя ФРС (Fed Chair Speech) всегда ожидается аналитиками с большим интересом. Глава регулятора назначается Президентом страны из числа членов Совета управляющих ФРС, после чего кандидатура утверждается Сенатом. Максимальный срок его пребывания на посту составляет 14 лет. Каждые два года кандидатура пересматривается, и глава либо остается на посту, либо заменяется.

Руководитель национального регулятора владеет всем объемом информации относительно политики ФРС и предполагаемых мер ее смягчения или ужесточения. Поэтому, по сравнению с остальными членами Совета управляющих ФРС, выступления главы резервной системы оказывают наибольшее влияние на финансовые рынки.

Если в речи усматривается намерение поднять процентные ставки Федеральной резервной системы или ужесточить денежно-кредитную политику страны в течение нескольких ближайших заседаний, это вызывает краткосрочную волатильность доллара в сторону роста котировок. Если же риторика главы ФРС осторожная или консервативная, это редко отражается на курсе национальной валюты.