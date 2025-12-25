Реальные располагаемые денежные доходы, м/м (Real Earnings m/m) отражают изменение показателей реальной прибыли населения в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В расчет включены заработная плата, премии и другие доходы, за вычетом обязательных платежей (обычно это налоги). Таким образом, реальные располагаемые денежные доходы отражают реальную покупательскую способность населения.

Показатель рассчитывается с поправкой на инфляцию, по отношению к базисному периоду, за который принят 1982 год. В 1982 году за реально располагаемую денежную прибыль населения взята сумма в 84 доллара в неделю. При расчете показателя суммарный средний недельный доход работников корректируется с поправкой на инфляцию с учетом CPI (индекса потребительских цен).

Данные о доходе работников для расчета индикатора рассчитывается по итогам опроса примерно 147 000 коммерческих предприятий и государственных учреждений, которые предоставляют около 634 000 рабочих мест по всей территории Соединенных Штатов.

Реальный располагаемый денежный доход не может сам по себе, в отрыве от других параметров, характеризовать уровень жизни в целом, поскольку на него влияет и общий семейный доход, и социальные выплаты, и продолжительность занятости и безработицы. Например, на размере показателя отражается занятость на неполный или полный рабочий день, соотношение низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников, но неявно, поскольку в расчете указывается средняя цифра.

Однако, поскольку рост реальных располагаемых денежных доходов в общем случае приводит к росту потребительских расходов (и, соответственно, инфляции), то он может благоприятно отразиться на котировках доллара.

График последних значений: