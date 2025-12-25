Экономический календарь
Реальные располагаемые денежные доходы в США м/м (United States Real Earnings m/m)
Реальные располагаемые денежные доходы, м/м (Real Earnings m/m) отражают изменение показателей реальной прибыли населения в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В расчет включены заработная плата, премии и другие доходы, за вычетом обязательных платежей (обычно это налоги). Таким образом, реальные располагаемые денежные доходы отражают реальную покупательскую способность населения.
Показатель рассчитывается с поправкой на инфляцию, по отношению к базисному периоду, за который принят 1982 год. В 1982 году за реально располагаемую денежную прибыль населения взята сумма в 84 доллара в неделю. При расчете показателя суммарный средний недельный доход работников корректируется с поправкой на инфляцию с учетом CPI (индекса потребительских цен).
Данные о доходе работников для расчета индикатора рассчитывается по итогам опроса примерно 147 000 коммерческих предприятий и государственных учреждений, которые предоставляют около 634 000 рабочих мест по всей территории Соединенных Штатов.
Реальный располагаемый денежный доход не может сам по себе, в отрыве от других параметров, характеризовать уровень жизни в целом, поскольку на него влияет и общий семейный доход, и социальные выплаты, и продолжительность занятости и безработицы. Например, на размере показателя отражается занятость на неполный или полный рабочий день, соотношение низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников, но неявно, поскольку в расчете указывается средняя цифра.
Однако, поскольку рост реальных располагаемых денежных доходов в общем случае приводит к росту потребительских расходов (и, соответственно, инфляции), то он может благоприятно отразиться на котировках доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Реальные располагаемые денежные доходы в США м/м (United States Real Earnings m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
