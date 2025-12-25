КалендарьРазделы

Индекс потребительских цен в США (United States Consumer Price Index (CPI))

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics)
Сектор:
Цены
Высокая 325.031 324.706
324.368
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
325.833
325.031
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс потребительских цен (CPI) отражает изменение цен на товары и услуги с точки зрения потребителя в процентах в отчетном месяце по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Оценивается корзина из товаров и услуг, на долю которых приходится большая доля расходов домохозяйств. CPI — один из показателей потребительских настроений и инфляции в стране. Рост индекса потребительских цен может положительно отразиться на котировках доллара США.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен в США (United States Consumer Price Index (CPI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
325.031
324.706
324.368
сент. 2025
324.368
323.364
авг. 2025
323.980
322.956
322.132
июль 2025
322.132
322.666
321.500
июнь 2025
321.500
320.395
320.580
май 2025
320.580
321.597
320.321
апр. 2025
320.321
319.064
319.615
март 2025
319.615
320.416
319.775
февр. 2025
319.775
320.062
319.086
янв. 2025
319.086
318.205
317.603
дек. 2024
317.685
316.943
316.441
нояб. 2024
316.441
315.917
315.454
окт. 2024
315.454
315.419
314.686
сент. 2024
314.686
315.550
314.121
авг. 2024
314.121
314.652
313.534
июль 2024
313.534
314.154
313.049
июнь 2024
313.049
314.124
313.225
май 2024
313.225
313.587
313.207
апр. 2024
313.207
312.582
312.230
март 2024
312.230
311.596
311.054
февр. 2024
311.054
310.715
309.685
янв. 2024
309.685
309.960
308.742
дек. 2023
308.850
308.233
307.917
нояб. 2023
307.917
308.915
307.619
окт. 2023
307.619
309.017
307.481
сент. 2023
307.481
307.389
306.269
авг. 2023
306.269
305.058
304.348
июль 2023
304.348
304.108
303.841
июнь 2023
303.841
303.673
303.294
май 2023
303.294
303.700
302.918
апр. 2023
302.918
303.279
301.810
март 2023
301.810
302.678
301.648
февр. 2023
301.648
301.214
300.536
янв. 2023
300.536
299.959
298.112
дек. 2022
298.112
300.607
298.349
нояб. 2022
298.349
299.563
298.062
окт. 2022
298.062
297.348
296.761
сент. 2022
296.761
295.430
295.620
авг. 2022
295.620
297.231
295.271
июль 2022
295.271
297.281
295.328
июнь 2022
295.328
293.024
291.474
май 2022
291.474
287.115
288.663
апр. 2022
288.663
289.282
287.708
март 2022
287.708
285.778
284.182
февр. 2022
284.182
283.558
281.933
янв. 2022
281.933
281.771
280.126
дек. 2021
280.192
280.513
278.880
нояб. 2021
278.880
278.258
276.724
окт. 2021
276.724
275.027
274.138
сент. 2021
274.138
272.431
273.012
1234
