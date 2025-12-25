КалендарьРазделы

Индекс цен в производственном секторе США от ISM (ISM United States Manufacturing Prices Paid)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Институт управления поставками (Institute for Supply Management)
Сектор:
Бизнес
Высокая
58.0
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Индекс цен в производственном секторе от ISM (ISM Manufacturing Prices Paid) — один из диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе. Он отражает изменение цен, которые представители промышленной отрасли выплачивают за получаемые продукты или услуги.

Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 18 отраслей американской промышленности. Респонденты отвечают на вопрос о выплаченных в процессе производства ценах: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете общего промышленного PMI составляет 20%.

Индекс цен в производственном секторе обычно тесно коррелирует с индексом цен производителей на промежуточном этапе производства. Рост индекса цен в производственном секторе может служить опережающим показателем инфляции: поскольку производители вынуждены больше платить контрагентам — значит, цена на конечный продукт тоже, скорее всего, вырастет.

Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен в производственном секторе США от ISM (ISM United States Manufacturing Prices Paid)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
56.0
58.0
окт. 2025
58.0
59.9
61.9
сент. 2025
61.9
63.7
авг. 2025
63.7
63.9
64.8
июль 2025
64.8
65.5
69.7
июнь 2025
69.7
69.9
69.4
май 2025
69.4
71.8
69.8
апр. 2025
69.8
68.2
69.4
март 2025
69.4
59.4
62.4
февр. 2025
62.4
53.2
54.9
янв. 2025
54.9
50.6
52.5
дек. 2024
52.5
51.9
50.3
нояб. 2024
50.3
54.2
54.8
окт. 2024
54.8
51.0
48.3
сент. 2024
48.3
53.3
54.0
авг. 2024
54.0
52.4
52.9
июль 2024
52.9
54.4
52.1
июнь 2024
52.1
54.3
57.0
май 2024
57.0
48.9
60.9
апр. 2024
60.9
47.2
55.8
март 2024
55.8
47.3
52.5
февр. 2024
52.5
52.3
52.9
янв. 2024
52.9
52.6
45.2
дек. 2023
45.2
47.4
49.9
нояб. 2023
49.9
44.7
45.1
окт. 2023
45.1
50.3
43.8
сент. 2023
43.8
50.6
48.4
авг. 2023
48.4
40.5
42.6
июль 2023
42.6
36.5
41.8
июнь 2023
41.8
41.1
44.2
май 2023
44.2
53.5
53.2
апр. 2023
53.2
52.3
49.2
март 2023
49.2
53.8
51.3
февр. 2023
51.3
37.8
44.5
янв. 2023
44.5
32.3
39.4
дек. 2022
39.4
42.3
43.0
нояб. 2022
43.0
50.4
46.6
окт. 2022
46.6
51.6
51.7
сент. 2022
51.7
46.0
52.5
авг. 2022
52.5
69.2
60.0
июль 2022
60.0
80.5
78.5
июнь 2022
78.5
83.7
82.2
май 2022
82.2
86.2
84.6
апр. 2022
84.6
81.7
87.1
март 2022
87.1
76.0
75.6
февр. 2022
75.6
72.3
76.1
янв. 2022
76.1
75.3
68.2
дек. 2021
68.2
82.1
82.4
нояб. 2021
82.4
54.6
85.7
окт. 2021
63.6
78.4
64.8
