Индекс цен в производственном секторе от ISM (ISM Manufacturing Prices Paid) — один из диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе. Он отражает изменение цен, которые представители промышленной отрасли выплачивают за получаемые продукты или услуги.

Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 18 отраслей американской промышленности. Респонденты отвечают на вопрос о выплаченных в процессе производства ценах: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете общего промышленного PMI составляет 20%.

Индекс цен в производственном секторе обычно тесно коррелирует с индексом цен производителей на промежуточном этапе производства. Рост индекса цен в производственном секторе может служить опережающим показателем инфляции: поскольку производители вынуждены больше платить контрагентам — значит, цена на конечный продукт тоже, скорее всего, вырастет.

Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.

