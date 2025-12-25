Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии (Philadelphia Fed New Orders) отражает, как изменилось количество новых заказов, полученных ведущими производителями в зоне действия ФРБ Филадельфии. Этот регион включает Пенсильванию, Нью-Джерси и Делавэр – штаты с высокой экономической активностью. Поэтому этот индекс зачастую коррелирует с общенациональным.

Индекс новых заказов рассчитывается по итогам опроса ведущих промышленных предприятий региона. Руководителей предприятий просят ответить, улучшились, ухудшились или остались без изменений показатели конкретно в их компаниях. Помимо полученных новых заказов, в этот опрос входит также оценка количества незавершенных заказов, отгрузка, время доставки заказов от подрядчиков, материальные запасы, полученные цены, количество сотрудников, среднее количество отработанных часов в неделю. Также респондентам предлагается оценить общий уровень деловой активности в их сфере. Ответ на вопросы рекомендуется дать по двум временным промежуткам: характеристика за прошедший месяц и прогноз на ближайшие полгода.

Индекс рассчитывается так: из процентного количества положительных оценок вычитается процентное количество отрицательных. Если итоговое значение индекса оказалось положительным, это означает, что уплаченные производителями цены в среднем по региону выросли. Если оно ниже нуля, это свидетельствует о снижении суммы уплаченных цен.

Поскольку регион, подпадающий под ответственность ФРБ Филадельфии, относится к числу самых экономически активных районов страны, индекс новых заказов в его производственной сфере обычно отслеживается аналитиками и считается косвенным опережающим показателем экономического здоровья США. Рост количества новых заказов может стать опережающим индикатором производственной активности в регионе, поскольку в краткосрочной перспективе вызывает рост производства.

Динамика индекса новых заказов от ФРБ Филадельфии может вызвать незначительную волатильность котировок доллара.

График последних значений: