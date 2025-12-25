Экономический календарь
Промышленные заказы в США м/м (United States Factory Orders m/m)
|Средняя
|1.3%
|2.5%
|
-1.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-1.2%
|
1.3%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Промышленные заказы, м/м (Factory Orders m/m) — индикатор, демонстрирующий изменение общего объема заказов на товары длительного и краткосрочного пользования, полученных предприятиями США в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.
В расчет показателя входят все новые заказы на промышленные товары. В этом определении под заказом понимается сообщение о намерении купить товар с немедленной или отложенной поставкой. В статистику входят только заказы, подтвержденные обязательными юридическими документами (контракты, письма, чеки и т.д.). Аннулированные заказы в отчет не включаются.
Данные для обработки получены путем опроса выборки, состоящей большей частью из промышленных компаний с ежемесячными поставками 500 млн $ и выше. Однако, чтобы усилить репрезентативность выборки, в опрос включены и тщательно отобранные более мелкие предприятия.
Этот индикатор входит в так называемый отчет М3, характеризующий активность в промышленном секторе США. Помимо количества заказов, в него также входят количество запасов и отгрузка товара. На основе М3 делают прогнозы о производственной активности на краткосрочную перспективу.
Рост количества заказов косвенно характеризует потребительский спрос на промышленные товары и позволяет спрогнозировать увеличение промышленной активности в ближайшее время. Это может благоприятно отразиться на котировках доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленные заказы в США м/м (United States Factory Orders m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
