Промышленные заказы, м/м (Factory Orders m/m) — индикатор, демонстрирующий изменение общего объема заказов на товары длительного и краткосрочного пользования, полученных предприятиями США в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.

В расчет показателя входят все новые заказы на промышленные товары. В этом определении под заказом понимается сообщение о намерении купить товар с немедленной или отложенной поставкой. В статистику входят только заказы, подтвержденные обязательными юридическими документами (контракты, письма, чеки и т.д.). Аннулированные заказы в отчет не включаются.

Данные для обработки получены путем опроса выборки, состоящей большей частью из промышленных компаний с ежемесячными поставками 500 млн $ и выше. Однако, чтобы усилить репрезентативность выборки, в опрос включены и тщательно отобранные более мелкие предприятия.

Этот индикатор входит в так называемый отчет М3, характеризующий активность в промышленном секторе США. Помимо количества заказов, в него также входят количество запасов и отгрузка товара. На основе М3 делают прогнозы о производственной активности на краткосрочную перспективу.

Рост количества заказов косвенно характеризует потребительский спрос на промышленные товары и позволяет спрогнозировать увеличение промышленной активности в ближайшее время. Это может благоприятно отразиться на котировках доллара.

График последних значений: