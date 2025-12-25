Экономический календарь
Индекс цен на жилье в США м/м (United States House Price Index (HPI) m/m)
|Низкая
|0.0%
|0.4%
|
0.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.2%
|
0.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен на жилье, м/м (House Price Index (HPI) m/m) — показатель изменения цены на жилье в США в отчетном месяце в сравнении с предыдущим. Индикатор представляет собой взвешенный индекс повторных продаж отдельных домов на одну семью. В нем учитывается среднее изменение цены при повторной продаже дома или переоценка одной и той же недвижимости. При вычислениях используется информация об ипотечных сделках на вторичное жилье, заключенных ипотечными агентствами Fannie Mae и Freddie Mac (крупнейшими организациями ипотечного кредитования в стране). В расчет не входят ипотечные кредиты, финансируемые или застрахованные за счет государства, сделки с ипотекой в кондоминиумах, кооперативах и многоквартирных домах. Индекс не содержит поправку на инфляцию.
Для удобства сбора информации 50 штатов США разделены на 9 регионов: Тихоокеанский, Горный, Центральный Северо-Восточный, Центральный Юго-Восточный, Центральный Северо-Западный, Центральный Юго-Западный, Новая Англия, Центрально-Атлантический, Южноатлантический. Помимо общенационального изменения индекса, публикуется и отдельная ситуация по всем этим девяти регионам. Таким образом, HPI – это своевременный, точный индикатор ценовых тенденций на рынке жилья в разных географических областях страны, с самым широким охватом информации. Этот факт выделяет HPI среди других индикаторов рынка жилья.
Экономисты используют индикатор не только для оценки активности на рынке жилья, но и как аналитический инструмент для оценки изменения ставок ипотечных кредитов, доступности жилья в конкретных географических районах и для общей оценки инфляции в стране.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на жилье в США м/м (United States House Price Index (HPI) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
