Индекс цен на жилье, м/м (House Price Index (HPI) m/m) — показатель изменения цены на жилье в США в отчетном месяце в сравнении с предыдущим. Индикатор представляет собой взвешенный индекс повторных продаж отдельных домов на одну семью. В нем учитывается среднее изменение цены при повторной продаже дома или переоценка одной и той же недвижимости. При вычислениях используется информация об ипотечных сделках на вторичное жилье, заключенных ипотечными агентствами Fannie Mae и Freddie Mac (крупнейшими организациями ипотечного кредитования в стране). В расчет не входят ипотечные кредиты, финансируемые или застрахованные за счет государства, сделки с ипотекой в кондоминиумах, кооперативах и многоквартирных домах. Индекс не содержит поправку на инфляцию.

Для удобства сбора информации 50 штатов США разделены на 9 регионов: Тихоокеанский, Горный, Центральный Северо-Восточный, Центральный Юго-Восточный, Центральный Северо-Западный, Центральный Юго-Западный, Новая Англия, Центрально-Атлантический, Южноатлантический. Помимо общенационального изменения индекса, публикуется и отдельная ситуация по всем этим девяти регионам. Таким образом, HPI – это своевременный, точный индикатор ценовых тенденций на рынке жилья в разных географических областях страны, с самым широким охватом информации. Этот факт выделяет HPI среди других индикаторов рынка жилья.

Экономисты используют индикатор не только для оценки активности на рынке жилья, но и как аналитический инструмент для оценки изменения ставок ипотечных кредитов, доступности жилья в конкретных географических районах и для общей оценки инфляции в стране.

График последних значений: