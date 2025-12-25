КалендарьРазделы

Индекс выручки от оказанных услуг от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Далласа (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Revenues)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Федеральный резервный банк Далласа (Federal Reserve Bank of Dallas)
Сектор:
Бизнес
Низкая N/D -3.6
-6.4
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Далласа (Dallas Fed Services Revenues) представляет собой разницу между количеством респондентов, отметивших увеличение полученной прибыли за отчетный месяц по сравнению с предыдущим, и респондентов, выразивших снижение доходов. При расчете индикатора применяется сезонная корректировка. Рост индикатора может оказать благоприятное влияние на котировки доллара США.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс выручки от оказанных услуг от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Далласа (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Revenues)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
-3.6
-6.4
окт. 2025
-6.4
-2.9
-2.4
сент. 2025
-2.4
8.6
авг. 2025
8.6
6.3
июль 2025
6.3
-2.7
-4.1
июнь 2025
-4.1
0.5
-4.7
май 2025
-4.7
4.3
3.8
апр. 2025
3.8
-0.2
1.3
март 2025
1.3
3.7
8.2
февр. 2025
8.2
6.8
5.7
янв. 2025
5.7
11.2
13.9
дек. 2024
13.8
7.0
10.9
нояб. 2024
10.9
3.0
9.2
окт. 2024
9.2
6.9
10.1
сент. 2024
10.1
4.0
8.7
авг. 2024
8.7
3.3
7.7
июль 2024
7.7
3.9
1.9
июнь 2024
1.9
27.0
6.7
май 2024
6.7
-13.3
0.3
апр. 2024
0.3
-3.1
4.0
март 2024
4.0
16.7
5.2
февр. 2024
5.2
-10.3
-3.6
янв. 2024
-3.6
2.5
4.0
дек. 2023
4.3
1.9
-2.4
нояб. 2023
-2.4
7.6
0.7
окт. 2023
0.7
12.2
8.7
сент. 2023
8.7
9.5
16.2
авг. 2023
16.2
6.8
12.9
июль 2023
12.9
5.6
3.6
июнь 2023
3.6
6.0
6.9
май 2023
6.9
4.2
6.9
апр. 2023
6.9
3.4
5.5
март 2023
5.5
5.6
6.6
февр. 2023
6.6
6.8
4.9
янв. 2023
4.9
7.7
-0.6
дек. 2022
-0.6
7.9
5.5
нояб. 2022
5.5
7.1
8.5
окт. 2022
8.5
6.4
5.9
сент. 2022
5.9
8.2
7.2
авг. 2022
7.2
9.3
9.5
июль 2022
9.5
7.7
9.4
июнь 2022
9.4
8.6
6.3
май 2022
6.3
22.5
11.2
апр. 2022
11.2
22.5
23.4
март 2022
23.4
12.2
21.9
февр. 2022
21.9
11.4
2.8
янв. 2022
2.8
22.7
20.4
дек. 2021
20.4
22.4
25.4
нояб. 2021
25.4
16.9
19.6
окт. 2021
19.6
15.2
14.5
