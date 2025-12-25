Экономический календарь
Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций США (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)
|Средняя
|1.433%
|
1.182%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
1.433%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций (5-Year TIPS Auction) отражает процентную доходность по казначейским защищенных от инфляции облигациям (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) со сроком погашения 5 лет. Разницу между ставками доходностей у казначейских защищенных от инфляции облигаций и стандартных казначейских облигаций рассматривают как показатель прогноза инвесторов касательно уровня инфляции.
