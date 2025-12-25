КалендарьРазделы

Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций США (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)

Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Департамент казначейства США (United States Department of the Treasury)
Рынки
Средняя 1.433%
1.182%
1.433%
Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций (5-Year TIPS Auction) отражает процентную доходность по казначейским защищенных от инфляции облигациям (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) со сроком погашения 5 лет. Разницу между ставками доходностей у казначейских защищенных от инфляции облигаций и стандартных казначейских облигаций рассматривают как показатель прогноза инвесторов касательно уровня инфляции.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций США (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)".

1.433%
1.182%
1.650%
1.702%
2.121%
1.670%
2.050%
2.242%
1.710%
2.440%
1.832%
1.320%
1.504%
1.732%
0.362%
-0.340%
-1.508%
-1.685%
-1.416%
-1.631%
-1.575%
-1.320%
-0.951%
-0.766%
-0.320%
0.020%
0.054%
0.152%
0.515%
1.129%
0.724%
0.631%
0.370%
0.117%
-0.049%
0.120%
-0.209%
-0.195%
0.472%
0.305%
-0.335%
0.395%
-0.281%
-0.213%
