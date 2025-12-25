КалендарьРазделы

Коэффициент использования производственных мощностей от Федеральной Резервной Системы (ФРС) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Совет управляющих Федеральной резервной системы (Board of Governors of Federal Reserve System)
Сектор:
Бизнес
Низкая 76.0% 76.0%
76.1%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
75.4%
76.0%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС (Fed Capacity Utilization Rate) отражает степень загрузки предприятий в процентах. В расчет показателя входят данные о 89 отраслях промышленного, горнодобывающего и энергетического секторов.

Промышленный сектор обеспечивает основную часть изменений в национальном объеме производства. Поэтому подробные данные о его состоянии помогают осветить структурные изменения в экономике страны и сделать прогнозы о ее дальнейшем состоянии.

Коэффициент использования производственных мощностей равен отношению объема промышленного производства к индексу мощности (максимальному уровню производства, который предприятие может поддерживать). Индексы мощности рассчитаны для всех отраслей. Данные для их расчета собираются ежемесячно в правительственных источниках (Управление энергетической информации, Бюро переписи населения и т.д.).

Коэффициент использования производственных мощностей, как правило, интерпретируется экономистами в связке с объемом промышленного производства. Он отражает эффективность использования оборудования, технологий и рабочей силы, а также уровень активности производства в стране. Уровень загрузки выше 82% свидетельствует о росте производства, по нему можно спрогнозировать рост цен или дефицит поставок в ближайшем будущем.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Коэффициент использования производственных мощностей от Федеральной Резервной Системы (ФРС) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
76.0%
76.0%
76.1%
сент. 2025
75.9%
77.5%
75.9%
авг. 2025
77.4%
77.7%
77.4%
июль 2025
77.5%
77.2%
77.7%
июнь 2025
77.6%
77.1%
77.5%
май 2025
77.4%
77.6%
77.7%
апр. 2025
77.7%
78.1%
77.8%
март 2025
77.8%
78.4%
78.2%
февр. 2025
78.2%
78.0%
77.7%
янв. 2025
77.8%
77.2%
77.5%
дек. 2024
77.6%
76.8%
77.0%
нояб. 2024
76.8%
77.1%
77.0%
окт. 2024
77.1%
77.6%
77.4%
сент. 2024
77.5%
78.1%
77.8%
авг. 2024
78.0%
78.4%
77.4%
июль 2024
77.8%
78.8%
78.4%
июнь 2024
78.8%
78.7%
78.3%
май 2024
78.7%
79.0%
78.2%
апр. 2024
78.4%
79.0%
78.5%
март 2024
78.4%
79.1%
78.2%
февр. 2024
78.3%
79.1%
78.3%
янв. 2024
78.5%
78.7%
дек. 2023
78.6%
78.8%
нояб. 2023
78.8%
79.3%
78.7%
окт. 2023
78.9%
79.7%
79.5%
сент. 2023
79.7%
79.5%
79.5%
авг. 2023
79.7%
79.1%
79.5%
июль 2023
79.3%
79.2%
78.6%
июнь 2023
78.9%
79.6%
79.4%
май 2023
79.6%
79.7%
79.8%
апр. 2023
79.7%
78.9%
79.4%
март 2023
79.8%
78.1%
79.6%
февр. 2023
78.0%
78.5%
78.0%
янв. 2023
78.3%
79.2%
78.4%
дек. 2022
78.8%
79.8%
79.4%
нояб. 2022
79.7%
80.1%
79.9%
окт. 2022
79.9%
80.1%
80.1%
сент. 2022
80.3%
80.1%
80.1%
авг. 2022
80.0%
80.1%
80.2%
июль 2022
80.3%
79.5%
79.9%
июнь 2022
80.0%
79.0%
80.3%
май 2022
79.0%
78.6%
78.9%
апр. 2022
79.0%
77.9%
78.2%
март 2022
78.3%
77.6%
77.7%
февр. 2022
77.6%
77.0%
77.3%
янв. 2022
77.6%
76.6%
76.6%
дек. 2021
76.5%
76.6%
76.6%
нояб. 2021
76.8%
75.8%
76.5%
окт. 2021
76.4%
75.7%
75.2%
сент. 2021
75.2%
76.2%
76.2%
