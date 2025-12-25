Экономический календарь
Коэффициент использования производственных мощностей от Федеральной Резервной Системы (ФРС) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)
|Низкая
|76.0%
|76.0%
|
76.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|75.4%
|
76.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС (Fed Capacity Utilization Rate) отражает степень загрузки предприятий в процентах. В расчет показателя входят данные о 89 отраслях промышленного, горнодобывающего и энергетического секторов.
Промышленный сектор обеспечивает основную часть изменений в национальном объеме производства. Поэтому подробные данные о его состоянии помогают осветить структурные изменения в экономике страны и сделать прогнозы о ее дальнейшем состоянии.
Коэффициент использования производственных мощностей равен отношению объема промышленного производства к индексу мощности (максимальному уровню производства, который предприятие может поддерживать). Индексы мощности рассчитаны для всех отраслей. Данные для их расчета собираются ежемесячно в правительственных источниках (Управление энергетической информации, Бюро переписи населения и т.д.).
Коэффициент использования производственных мощностей, как правило, интерпретируется экономистами в связке с объемом промышленного производства. Он отражает эффективность использования оборудования, технологий и рабочей силы, а также уровень активности производства в стране. Уровень загрузки выше 82% свидетельствует о росте производства, по нему можно спрогнозировать рост цен или дефицит поставок в ближайшем будущем.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Коэффициент использования производственных мощностей от Федеральной Резервной Системы (ФРС) (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
