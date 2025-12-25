Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС (Fed Capacity Utilization Rate) отражает степень загрузки предприятий в процентах. В расчет показателя входят данные о 89 отраслях промышленного, горнодобывающего и энергетического секторов.

Промышленный сектор обеспечивает основную часть изменений в национальном объеме производства. Поэтому подробные данные о его состоянии помогают осветить структурные изменения в экономике страны и сделать прогнозы о ее дальнейшем состоянии.

Коэффициент использования производственных мощностей равен отношению объема промышленного производства к индексу мощности (максимальному уровню производства, который предприятие может поддерживать). Индексы мощности рассчитаны для всех отраслей. Данные для их расчета собираются ежемесячно в правительственных источниках (Управление энергетической информации, Бюро переписи населения и т.д.).

Коэффициент использования производственных мощностей, как правило, интерпретируется экономистами в связке с объемом промышленного производства. Он отражает эффективность использования оборудования, технологий и рабочей силы, а также уровень активности производства в стране. Уровень загрузки выше 82% свидетельствует о росте производства, по нему можно спрогнозировать рост цен или дефицит поставок в ближайшем будущем.

График последних значений: