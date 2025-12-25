Экономический календарь
Решение Федеральной Резервной Системы (ФРС) по процентной ставке (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision)
|Высокая
|3.75%
|
4.00%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
3.75%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Решение ФРС по процентной ставке (Fed Interest Rate Decision) выносится 8 раз в год в ходе голосования среди членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Определяются краткосрочные процентные ставки Федеральной Резервной Системы США, которые она будет взимать с кредитов и займов, выданных коммерческим банкам.
Это событие – важнейшее по влиянию на финансовые рынки и в частности – на котировки американского доллара. Изменение процентных ставок – ответ на изменение глобальной экономической ситуации в стране. Оно способно немедленно, сильно и надолго сдвинуть котировки.
Комитет по открытым рынкам при принятии решения о процентных ставках регулятора ориентируется на уровень инфляции (который оценивается по индексу потребительских цен и потребительским расходам), на занятость (в частности, во внимание принимается уровень безработицы) и на ВВП страны. По мере улучшения этих показателей регулятор может позволить себе поднимать ставки. И наоборот, если экономический рост замедлен, ФРС может снизить процентные ставки для стимулирования заимствований.
Цель подъема процентных ставок ФРС в текущее время — скорректировать уровень инфляции до целевого значения. Рост ставок может положительно отразиться на котировках доллара, снижение — отрицательно. Если ставка остается на прежнем уровне, то впоследствии, после публикации протоколов заседания, аналитики оценивают количество голосов «за» и «против», обсуждают тон отдельных заявлений голосовавших, чтобы спрогнозировать результаты следующего заседания.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Решение Федеральной Резервной Системы (ФРС) по процентной ставке (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision)".
