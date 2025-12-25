Решение ФРС по процентной ставке (Fed Interest Rate Decision) выносится 8 раз в год в ходе голосования среди членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Определяются краткосрочные процентные ставки Федеральной Резервной Системы США, которые она будет взимать с кредитов и займов, выданных коммерческим банкам.

Это событие – важнейшее по влиянию на финансовые рынки и в частности – на котировки американского доллара. Изменение процентных ставок – ответ на изменение глобальной экономической ситуации в стране. Оно способно немедленно, сильно и надолго сдвинуть котировки.

Комитет по открытым рынкам при принятии решения о процентных ставках регулятора ориентируется на уровень инфляции (который оценивается по индексу потребительских цен и потребительским расходам), на занятость (в частности, во внимание принимается уровень безработицы) и на ВВП страны. По мере улучшения этих показателей регулятор может позволить себе поднимать ставки. И наоборот, если экономический рост замедлен, ФРС может снизить процентные ставки для стимулирования заимствований.

Цель подъема процентных ставок ФРС в текущее время — скорректировать уровень инфляции до целевого значения. Рост ставок может положительно отразиться на котировках доллара, снижение — отрицательно. Если ставка остается на прежнем уровне, то впоследствии, после публикации протоколов заседания, аналитики оценивают количество голосов «за» и «против», обсуждают тон отдельных заявлений голосовавших, чтобы спрогнозировать результаты следующего заседания.

График последних значений: