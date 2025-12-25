Композитный индекс цен на жилье S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний, м/м (S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m) отражает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 крупнейших агломерациях США в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Расчет сделан с поправкой на сезонные колебания, поскольку рынок недвижимости подвержен сезонности.

Он рассчитывается по методике взвешенных повторных продаж, предложенной Карлом Кейсом, Робертом Шиллером и Алланом Вайсом. Данные для расчета собираются от местных бюро регистрации сделок с недвижимостью, каждая агломерация получает свое весовое значение при расчете индекса. Доступные данные обычно включают дату, цену продажи и тип имущества. Если по конкретному объекту находится более ранняя транзакция, он считается вторичным жильем и входит в расчет композитного индекса.

Из расчета исключаются следующие типы жилья:

новое жилье, поскольку для него невозможно определить изменение цены до момента перепродажи;

квартиры и апартаменты в кондоминиумах и жилищных кооперативах, многоквартирные жилые дома и другие объекты, которые нельзя классифицировать как «жилье на одну семью»;

бесплатно передаваемая недвижимость (подаренная, унаследованная и т.д.);

имущество, которое в процессе транзакции изменило тип (к примеру, если сначала недвижимость фигурировала в отчетах как дом для одной семьи, а потом становится частью кондоминиума);

дома, которые были проданы более 1 раза в течение 6 месяцев.

Для разных типов жилья на рынке складываются неодинаковые факторы, определяющие спрос, предложение и цену. Поэтому в индекс включено сегментирование по типу жилой недвижимости, для более корректной оценки ситуации на рынке. В подробной версии релиза этого индикатора есть три отдельных индекса - цены на недвижимость с низкой, средней и высокой стоимостью. Изменение цен на более дорогие дома оказывает большее влияние на результаты расчета общего индекса, нежели цены эконом-сегмента. В этом заключается одно из его отличий от индекса цен на жилье от FHFA, в котором сегментации нет, и рассчитывается средняя по рынку цена на все типы недвижимости.

Еще одно отличие заключается в том, что в расчете S&P/CS используется меньший размер выборки – в нем не учитываются данные из 13 штатов страны. Индикатор используется для оценки активности на рынке недвижимости в крупнейших городах США. Его рост может благоприятно сказаться на котировках доллара.

