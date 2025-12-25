КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе США от S&P Global (S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Высокая 52.2 51.7
52.5
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
52.3
52.2
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Markit (Markit Manufacturing PMI) — индикатор изменения деловых условий в промышленном секторе США в отчетном месяце. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению, работающих в частных компаниях производственного сектора.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей территории страны.

В отличие от индекса PMI, выпускаемого ISM, в расчет PMI от Markit входит только информация от частных компаний. Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры своей деятельности:

  • объем выпущенной продукции (отгрузку);
  • количество новых полученных заказов;
  • отложенные заказы (как мера отставания работы);
  • уплаченные цены (за материалы, услуги, товары, потребленные компанией в процессе производства);
  • полученные цены (цены на продукцию);
  • время получения заказов от подрядчиков;
  • материальные запасы;
  • занятость;
  • производительность на краткосрочную перспективу.

Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности. Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь производственный сектор. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост промышленного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе США от S&P Global (S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
52.2
51.7
52.5
окт. 2025
52.5
52.0
сент. 2025
52.0
52.8
53.0
авг. 2025
53.0
51.6
49.5
июль 2025
49.5
51.9
52.9
июнь 2025
52.9
49.8
52.0
май 2025
52.0
49.3
50.2
апр. 2025
50.2
51.0
49.8
март 2025
49.8
52.6
52.7
февр. 2025
52.7
51.9
51.2
янв. 2025
51.2
51.9
49.4
дек. 2024
49.4
50.5
49.7
нояб. 2024
49.7
46.9
48.5
окт. 2024
48.5
45.4
47.3
сент. 2024
47.3
47.5
47.9
авг. 2024
47.9
50.5
49.6
июль 2024
49.6
51.8
51.6
июнь 2024
51.6
50.1
51.3
май 2024
51.3
51.7
50.0
апр. 2024
50.0
49.8
51.9
март 2024
51.9
50.8
52.2
февр. 2024
52.2
49.3
50.7
янв. 2024
50.7
48.7
47.9
дек. 2023
47.9
48.2
48.2
дек. 2023 предв.
48.2
49.7
49.4
нояб. 2023
49.4
49.4
49.4
нояб. 2023 предв.
49.4
50.0
окт. 2023
50.0
50.0
50.0
окт. 2023 предв.
50.0
48.4
49.8
сент. 2023
49.8
48.9
48.9
сент. 2023 предв.
48.9
48.1
47.9
авг. 2023
47.9
47.0
47.0
авг. 2023 предв.
47.0
50.3
49.0
июль 2023
49.0
49.0
49.0
июль 2023 предв.
49.0
45.4
46.3
июнь 2023
46.3
46.3
46.3
июнь 2023 предв.
46.3
47.9
48.4
май 2023
48.4
48.5
48.5
май 2023 предв.
48.5
50.0
50.2
апр. 2023
50.2
50.4
50.4
апр. 2023 предв.
50.4
48.7
49.2
март 2023
49.2
49.3
49.3
март 2023 предв.
49.3
47.8
47.3
февр. 2023
47.3
47.8
47.8
февр. 2023 предв.
47.8
46.8
46.9
янв. 2023
46.9
46.8
46.8
янв. 2023 предв.
46.8
46.1
46.2
дек. 2022
46.2
46.2
46.2
дек. 2022 предв.
46.2
47.6
47.7
нояб. 2022
47.7
47.6
47.6
