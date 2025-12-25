Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Markit (Markit Manufacturing PMI) — индикатор изменения деловых условий в промышленном секторе США в отчетном месяце. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению, работающих в частных компаниях производственного сектора.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей территории страны.

В отличие от индекса PMI, выпускаемого ISM, в расчет PMI от Markit входит только информация от частных компаний. Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры своей деятельности:

объем выпущенной продукции (отгрузку);

количество новых полученных заказов;

отложенные заказы (как мера отставания работы);

уплаченные цены (за материалы, услуги, товары, потребленные компанией в процессе производства);

полученные цены (цены на продукцию);

время получения заказов от подрядчиков;

материальные запасы;

занятость;

производительность на краткосрочную перспективу.

Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности. Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь производственный сектор. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост промышленного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки доллара.

