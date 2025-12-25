КалендарьРазделы

Композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller Composite-20 в США г/г (S&P/Case-Shiller United States Home Price Index (HPI) Composite-20 y/y)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Индексы S&P Dow Jones (S&P Dow Jones Indices)
Сектор:
Жилье
Средняя 1.4% 1.4%
1.6%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
1.1%
1.4%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Композитный индекс цен на жилье S&P/CS Composite-20, г/г (S&P/CS HPI Composite-20 y/y) отражает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 крупнейших агломерациях США в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Он рассчитывается по методике взвешенных повторных продаж, предложенной Карлом Кейсом, Робертом Шиллером и Алланом Вайсом. Данные для расчета собираются от местных бюро регистрации сделок с недвижимостью, каждая агломерация получает свое весовое значение при расчете индекса. Доступные данные обычно включают дату, цену продажи и тип имущества. Если по конкретному объекту находится более ранняя транзакция, он считается вторичным жильем и входит в расчет композитного индекса.

Из расчета исключаются следующие типы жилья:

  • новое жилье, поскольку для него невозможно определить изменение цены до момента перепродажи;
  • квартиры и апартаменты в кондоминиумах и жилищных кооперативах, многоквартирные жилые дома и другие объекты, которые нельзя классифицировать как «жилье на одну семью»;
  • бесплатно передаваемая недвижимость (подаренная, унаследованная и т.д.);
  • имущество, которое в процессе транзакции изменило тип (к примеру, если сначала недвижимость фигурировала в отчетах как дом для одной семьи, а потом становится частью кондоминиума);
  • дома, которые были проданы более 1 раза в течение 6 месяцев.

Для разных типов жилья на рынке складываются неодинаковые факторы, определяющие спрос, предложение и цену. Поэтому в индекс включено сегментирование по типу жилой недвижимости, для более корректной оценки ситуации на рынке. В подробной версии релиза этого индикатора есть три отдельных индекса - цены на недвижимость с низкой, средней и высокой стоимостью. Изменение цен на более дорогие дома оказывает большее влияние на результаты расчета общего индекса, нежели цены эконом-сегмента. В этом заключается одно из его отличий от индекса цен на жилье от FHFA, в котором сегментации нет, и рассчитывается средняя по рынку цена на все типы недвижимости.

Еще одно отличие заключается в том, что в расчете S&P/CS используется меньший размер выборки – в нем не учитываются данные из 13 штатов страны. Индикатор используется для оценки активности на рынке недвижимости в крупнейших городах США. Его рост может благоприятно сказаться на котировках доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller Composite-20 в США г/г (S&P/Case-Shiller United States Home Price Index (HPI) Composite-20 y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
1.4%
1.4%
1.6%
авг. 2025
1.6%
1.7%
1.8%
июль 2025
1.8%
1.7%
2.1%
июнь 2025
2.1%
2.4%
2.8%
май 2025
2.8%
3.1%
3.4%
апр. 2025
3.4%
3.8%
4.1%
март 2025
4.1%
4.4%
4.5%
февр. 2025
4.5%
4.7%
4.7%
янв. 2025
4.7%
4.6%
4.5%
дек. 2024
4.5%
4.7%
4.3%
нояб. 2024
4.3%
3.9%
4.2%
окт. 2024
4.2%
4.5%
4.6%
сент. 2024
4.6%
4.7%
5.2%
авг. 2024
5.2%
5.2%
5.9%
июль 2024
5.9%
5.9%
6.5%
июнь 2024
6.5%
6.5%
6.8%
май 2024
6.8%
6.8%
7.2%
апр. 2024
7.2%
6.8%
7.4%
март 2024
7.4%
7.8%
7.3%
февр. 2024
7.3%
7.1%
6.6%
янв. 2024
6.6%
7.1%
6.1%
дек. 2023
6.1%
6.0%
5.4%
нояб. 2023
5.4%
5.2%
4.9%
окт. 2023
4.9%
4.7%
3.9%
сент. 2023
3.9%
3.0%
2.2%
авг. 2023
2.2%
0.9%
0.1%
июль 2023
0.1%
-0.4%
-1.2%
июнь 2023
-1.2%
-1.0%
-1.7%
май 2023
-1.7%
-1.8%
-1.7%
апр. 2023
-1.7%
-1.9%
-1.1%
март 2023
-1.1%
-0.4%
0.4%
февр. 2023
0.4%
1.8%
2.5%
янв. 2023
2.5%
3.9%
4.6%
дек. 2022
4.6%
6.1%
6.8%
нояб. 2022
6.8%
7.9%
8.6%
окт. 2022
8.6%
9.7%
10.4%
сент. 2022
10.4%
12.4%
13.1%
авг. 2022
13.1%
15.4%
16.1%
июль 2022
16.1%
17.9%
18.6%
июнь 2022
18.6%
19.8%
20.5%
май 2022
20.5%
20.5%
21.2%
апр. 2022
21.2%
21.9%
21.2%
март 2022
21.2%
20.8%
20.2%
февр. 2022
20.2%
19.2%
19.1%
янв. 2022
19.1%
19.2%
18.6%
дек. 2021
18.6%
18.4%
18.3%
нояб. 2021
18.3%
17.8%
18.4%
окт. 2021
18.4%
18.8%
19.1%
сент. 2021
19.1%
19.1%
19.7%
авг. 2021
19.7%
19.6%
19.9%
