Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (ISM Non-Manufacturing Business Activity) — один из четырех диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе. Он отражает изменение деловой активности в сфере услуг США.

Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 17 отраслей американской сервисной сферы. Они отвечают на вопрос, выросла ли деловая активность в их сфере за прошедший месяц, снизилась или остались на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете PMI составляет 25%.

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе отражает условия ведения бизнеса в этой отрасли. Если он растет, это свидетельствует об улучшении экономической и финансовой обстановки и о росте производства услуг. Поскольку сектор услуг вносит большой вклад в ВВП страны, то рост деловой активности может служить опережающим индикатором роста ВВП и расширения экономики.

Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.

График последних значений: