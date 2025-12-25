КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Институт управления поставками (Institute for Supply Management)
Сектор:
Бизнес
Низкая N/D 54.3
54.3
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (ISM Non-Manufacturing Business Activity) — один из четырех диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе. Он отражает изменение деловой активности в сфере услуг США.

Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 17 отраслей американской сервисной сферы. Они отвечают на вопрос, выросла ли деловая активность в их сфере за прошедший месяц, снизилась или остались на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете PMI составляет 25%.

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе отражает условия ведения бизнеса в этой отрасли. Если он растет, это свидетельствует об улучшении экономической и финансовой обстановки и о росте производства услуг. Поскольку сектор услуг вносит большой вклад в ВВП страны, то рост деловой активности может служить опережающим индикатором роста ВВП и расширения экономики.

Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
54.3
54.3
окт. 2025
54.3
49.9
сент. 2025
49.9
55.0
авг. 2025
55.0
54.7
52.6
июль 2025
52.6
53.5
54.2
июнь 2025
54.2
51.7
50.0
май 2025
50.0
55.2
53.7
апр. 2025
53.7
55.3
55.9
март 2025
55.9
55.4
54.4
февр. 2025
54.4
55.4
54.5
янв. 2025
54.5
55.4
58.0
дек. 2024
58.2
55.0
53.7
нояб. 2024
53.7
55.0
57.2
окт. 2024
57.2
54.8
59.9
сент. 2024
59.9
55.3
53.3
авг. 2024
53.3
55.6
54.5
июль 2024
54.5
53.5
49.6
июнь 2024
49.6
60.1
61.2
май 2024
61.2
53.8
50.9
апр. 2024
50.9
56.9
57.4
март 2024
57.4
56.7
57.2
февр. 2024
57.2
56.6
55.8
янв. 2024
55.8
57.1
55.8
дек. 2023
56.6
56.5
55.1
нояб. 2023
55.1
56.7
54.1
окт. 2023
54.1
56.5
58.8
сент. 2023
58.8
57.2
57.3
авг. 2023
57.3
54.9
57.1
июль 2023
57.1
57.2
59.2
июнь 2023
59.2
60.0
51.5
май 2023
51.5
58.1
52.0
апр. 2023
52.0
58.6
55.4
март 2023
55.4
58.7
56.3
февр. 2023
56.3
58.5
60.4
янв. 2023
60.4
58.3
53.5
дек. 2022
54.7
58.4
64.7
нояб. 2022
64.7
58.2
55.7
окт. 2022
55.7
58.8
59.1
сент. 2022
59.1
59.5
60.9
авг. 2022
60.9
60.7
59.9
июль 2022
59.9
62.1
56.1
июнь 2022
56.1
63.2
54.5
май 2022
54.5
64.1
59.1
апр. 2022
59.1
64.8
55.5
март 2022
55.5
65.5
55.1
февр. 2022
55.1
66.2
59.9
янв. 2022
59.9
65.9
68.3
дек. 2021
67.6
64.8
74.6
нояб. 2021
74.6
63.9
69.8
окт. 2021
69.8
62.9
62.3
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания