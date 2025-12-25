Экономический календарь
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)
|Низкая
|N/D
|54.3
|
54.3
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (ISM Non-Manufacturing Business Activity) — один из четырех диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе. Он отражает изменение деловой активности в сфере услуг США.
Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 17 отраслей американской сервисной сферы. Они отвечают на вопрос, выросла ли деловая активность в их сфере за прошедший месяц, снизилась или остались на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете PMI составляет 25%.
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе отражает условия ведения бизнеса в этой отрасли. Если он растет, это свидетельствует об улучшении экономической и финансовой обстановки и о росте производства услуг. Поскольку сектор услуг вносит большой вклад в ВВП страны, то рост деловой активности может служить опережающим индикатором роста ВВП и расширения экономики.
Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
