Экономический календарь
Индекс рынка жилья в США от NAHB (NAHB United States Housing Market Index)
|Низкая
|39
|39
|
38
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс рынка жилья от NAHB (NAHB Housing Market Index) выпускается Национальной ассоциацией строителей жилья США. Члены этой ассоциации ежегодно строят около 80% от всего количества новых домов в США.
Индекс рассчитывается ежемесячно по результатам опроса 140 000 членов ассоциации, в ходе которого респондентам предлагается оценить рыночные условия для продажи новых домов сейчас и в ближайшие полгода, а также трафик потенциальных покупателей новых домов.
Первые два показателя оцениваются как «Хорошие», «Средние» или «Неблагоприятные», а трафик потенциальных покупателей – как «Высокий/Очень высокий», «Средний» и «Низкий/Очень низкий». По итогам опроса рассчитываются три отдельных диффузных индекса по формуле «(% хороших оценок - % плохих оценок+100)/2». Затем каждый индекс корректируется с учетом сезонных колебаний, поскольку рынок жилья подвержен сезонности. И, наконец, по средневзвешенным значениям полученных индексов рассчитывается результирующий индикатор рынка жилья от NAHB.
Индекс тесно коррелирует с другим показателем — объемом строительства новых домов.
Диапазон значений индекса колеблется между 0 и 100. Значение выше 50 означает, что большинство членов ассоциации оценивает условия продаж как благоприятные. Эти данные характеризуют намерения покупателей жилья, поэтому они могут дать ценные сведения о ближайшем будущем рынка недвижимости США. Экономисты пристально следят за этим показателем перспектив жилищного сектора Америки. Если значения индикатора резко и неожиданно изменяются, это может вызвать небольшую краткосрочную волатильность доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс рынка жилья в США от NAHB (NAHB United States Housing Market Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
