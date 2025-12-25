Индекс рынка жилья от NAHB (NAHB Housing Market Index) выпускается Национальной ассоциацией строителей жилья США. Члены этой ассоциации ежегодно строят около 80% от всего количества новых домов в США.

Индекс рассчитывается ежемесячно по результатам опроса 140 000 членов ассоциации, в ходе которого респондентам предлагается оценить рыночные условия для продажи новых домов сейчас и в ближайшие полгода, а также трафик потенциальных покупателей новых домов.

Первые два показателя оцениваются как «Хорошие», «Средние» или «Неблагоприятные», а трафик потенциальных покупателей – как «Высокий/Очень высокий», «Средний» и «Низкий/Очень низкий». По итогам опроса рассчитываются три отдельных диффузных индекса по формуле «(% хороших оценок - % плохих оценок+100)/2». Затем каждый индекс корректируется с учетом сезонных колебаний, поскольку рынок жилья подвержен сезонности. И, наконец, по средневзвешенным значениям полученных индексов рассчитывается результирующий индикатор рынка жилья от NAHB.

Индекс тесно коррелирует с другим показателем — объемом строительства новых домов.

Диапазон значений индекса колеблется между 0 и 100. Значение выше 50 означает, что большинство членов ассоциации оценивает условия продаж как благоприятные. Эти данные характеризуют намерения покупателей жилья, поэтому они могут дать ценные сведения о ближайшем будущем рынка недвижимости США. Экономисты пристально следят за этим показателем перспектив жилищного сектора Америки. Если значения индикатора резко и неожиданно изменяются, это может вызвать небольшую краткосрочную волатильность доллара.

График последних значений: