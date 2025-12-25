КалендарьРазделы

Индекс рынка жилья в США от NAHB (NAHB United States Housing Market Index)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Национальная ассоциация строителей жилья (National Association of Home Builders)
Сектор:
Жилье
Низкая 39 39
38
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс рынка жилья от NAHB (NAHB Housing Market Index) выпускается Национальной ассоциацией строителей жилья США. Члены этой ассоциации ежегодно строят около 80% от всего количества новых домов в США.

Индекс рассчитывается ежемесячно по результатам опроса 140 000 членов ассоциации, в ходе которого респондентам предлагается оценить рыночные условия для продажи новых домов сейчас и в ближайшие полгода, а также трафик потенциальных покупателей новых домов.

Первые два показателя оцениваются как «Хорошие», «Средние» или «Неблагоприятные», а трафик потенциальных покупателей – как «Высокий/Очень высокий», «Средний» и «Низкий/Очень низкий». По итогам опроса рассчитываются три отдельных диффузных индекса по формуле «(% хороших оценок - % плохих оценок+100)/2». Затем каждый индекс корректируется с учетом сезонных колебаний, поскольку рынок жилья подвержен сезонности. И, наконец, по средневзвешенным значениям полученных индексов рассчитывается результирующий индикатор рынка жилья от NAHB.

Индекс тесно коррелирует с другим показателем — объемом строительства новых домов.

Диапазон значений индекса колеблется между 0 и 100. Значение выше 50 означает, что большинство членов ассоциации оценивает условия продаж как благоприятные. Эти данные характеризуют намерения покупателей жилья, поэтому они могут дать ценные сведения о ближайшем будущем рынка недвижимости США. Экономисты пристально следят за этим показателем перспектив жилищного сектора Америки. Если значения индикатора резко и неожиданно изменяются, это может вызвать небольшую краткосрочную волатильность доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс рынка жилья в США от NAHB (NAHB United States Housing Market Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
39
39
38
нояб. 2025
38
36
37
окт. 2025
37
32
32
сент. 2025
32
33
32
авг. 2025
32
32
33
июль 2025
33
30
32
июнь 2025
32
34
34
май 2025
34
41
40
апр. 2025
40
37
39
март 2025
39
40
42
февр. 2025
42
45
47
янв. 2025
47
49
46
дек. 2024
46
48
46
нояб. 2024
46
43
43
окт. 2024
43
42
41
сент. 2024
41
42
39
авг. 2024
39
35
41
июль 2024
42
47
43
июнь 2024
43
39
45
май 2024
45
46
51
апр. 2024
51
57
51
март 2024
51
45
48
февр. 2024
48
50
44
янв. 2024
44
42
37
дек. 2023
37
37
34
нояб. 2023
34
43
40
окт. 2023
40
48
44
сент. 2023
45
53
50
авг. 2023
50
56
56
июль 2023
56
53
55
июнь 2023
55
48
50
май 2023
50
45
45
апр. 2023
45
43
44
март 2023
44
39
42
февр. 2023
42
33
35
янв. 2023
35
32
31
дек. 2022
31
36
33
нояб. 2022
33
42
38
окт. 2022
38
48
46
сент. 2022
46
52
49
авг. 2022
49
61
55
июль 2022
55
68
67
июнь 2022
67
79
69
май 2022
69
79
77
апр. 2022
77
81
79
март 2022
79
83
81
февр. 2022
82
84
83
янв. 2022
83
84
84
дек. 2021
84
82
83
нояб. 2021
83
79
80
