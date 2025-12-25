Розничные продажи контрольной группы товаров, м/м (Retail Control m/m) отражают изменение объема розничных продаж товаров из так называемой контрольной группы в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В эту группу входит вся американская розница, за исключением продуктов питания, автомобилей, строительных материалов и автомобильного топлива.

Указанные группы товаров исключены из расчета показателей в силу высокой волатильности цены на них. К примеру, сезонные продукты серьезно дорожают в периоды, когда приходится экспортировать их из других стран или ввозить из других климатических поясов. Автомобили вносят высокую волатильность в общие розничные продажи из-за высокой цены на единицу товара. Поэтому даже небольшое увеличение количества проданных единиц товара вызывает рост денежного объема розничных продаж. Строительные материалы также исключены из расчета в силу сезонности их продажи: в летние месяцы стройка и ремонт традиционно идут активнее, поэтому и розничные продажи растут в это время. И, наконец, розничные продажи автомобильного топлива тоже возрастают с летним сезоном, когда люди начинают активно ездить в автомобильные путешествия по стране.

Контрольная группа используется как показатель «базовых» потребительских расходов и в дальнейшем используется для расчета PCE. Поскольку это вспомогательный индикатор, то он опосредованно характеризует инфляцию в США. Поэтому влияние на доллар он оказывает только опосредованное, через PCE.

