Экономический календарь
Розничные продажи контрольной группы товаров в США м/м (United States Retail Control m/m)
|Средняя
|0.8%
|0.4%
|
-0.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.1%
|
0.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи контрольной группы товаров, м/м (Retail Control m/m) отражают изменение объема розничных продаж товаров из так называемой контрольной группы в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В эту группу входит вся американская розница, за исключением продуктов питания, автомобилей, строительных материалов и автомобильного топлива.
Указанные группы товаров исключены из расчета показателей в силу высокой волатильности цены на них. К примеру, сезонные продукты серьезно дорожают в периоды, когда приходится экспортировать их из других стран или ввозить из других климатических поясов. Автомобили вносят высокую волатильность в общие розничные продажи из-за высокой цены на единицу товара. Поэтому даже небольшое увеличение количества проданных единиц товара вызывает рост денежного объема розничных продаж. Строительные материалы также исключены из расчета в силу сезонности их продажи: в летние месяцы стройка и ремонт традиционно идут активнее, поэтому и розничные продажи растут в это время. И, наконец, розничные продажи автомобильного топлива тоже возрастают с летним сезоном, когда люди начинают активно ездить в автомобильные путешествия по стране.
Контрольная группа используется как показатель «базовых» потребительских расходов и в дальнейшем используется для расчета PCE. Поскольку это вспомогательный индикатор, то он опосредованно характеризует инфляцию в США. Поэтому влияние на доллар он оказывает только опосредованное, через PCE.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи контрольной группы товаров в США м/м (United States Retail Control m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress