КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Базовый индекс потребительских цен в США без учета сезонных колебаний м/м (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics)
Сектор:
Цены
Высокая N/D
0.3%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м (Core CPI n.s.a. m/m) отражает процентное изменение цен на основные товары и услуги с точки зрения потребителя в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В расчет базового ИПЦ не входят цены на продукты питания и энергию из-за высокой волатильности. Индекс потребительских цен рассматривают как показатель инфляции.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовый индекс потребительских цен в США без учета сезонных колебаний м/м (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
0.3%
сент. 2025
0.3%
0.3%
авг. 2025
0.3%
0.2%
июль 2025
0.2%
0.3%
июнь 2025
0.3%
0.2%
май 2025
0.2%
0.3%
апр. 2025
0.3%
0.2%
март 2025
0.2%
0.4%
февр. 2025
0.4%
0.6%
янв. 2025
0.6%
0.0%
дек. 2024
0.0%
0.1%
нояб. 2024
0.1%
0.2%
окт. 2024
0.2%
0.3%
сент. 2024
0.3%
0.3%
авг. 2024
0.3%
0.1%
июль 2024
0.1%
0.1%
июнь 2024
0.1%
0.2%
май 2024
0.2%
0.3%
апр. 2024
0.3%
0.5%
март 2024
0.5%
0.6%
февр. 2024
0.6%
0.6%
янв. 2024
0.6%
0.1%
дек. 2023
0.1%
0.1%
нояб. 2023
0.1%
0.2%
окт. 2023
0.2%
0.2%
сент. 2023
0.2%
0.2%
авг. 2023
0.2%
0.2%
июль 2023
0.2%
0.3%
июнь 2023
0.3%
0.4%
май 2023
0.4%
0.5%
апр. 2023
0.5%
0.5%
март 2023
0.5%
0.7%
февр. 2023
0.7%
0.6%
янв. 2023
0.6%
0.2%
дек. 2022
0.2%
0.1%
нояб. 2022
0.1%
0.3%
окт. 2022
0.3%
0.4%
сент. 2022
0.4%
0.5%
авг. 2022
0.5%
0.3%
июль 2022
0.3%
0.7%
июнь 2022
0.7%
0.6%
май 2022
0.6%
0.5%
апр. 2022
0.5%
0.4%
март 2022
0.4%
0.7%
февр. 2022
0.7%
0.7%
янв. 2022
0.7%
0.4%
дек. 2021
0.4%
0.4%
нояб. 2021
0.4%
0.6%
окт. 2021
0.6%
0.1%
сент. 2021
0.1%
0.1%
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания