Экономический календарь
Базовый индекс потребительских цен в США без учета сезонных колебаний м/м (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)
|Высокая
|N/D
|
0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м (Core CPI n.s.a. m/m) отражает процентное изменение цен на основные товары и услуги с точки зрения потребителя в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В расчет базового ИПЦ не входят цены на продукты питания и энергию из-за высокой волатильности. Индекс потребительских цен рассматривают как показатель инфляции.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовый индекс потребительских цен в США без учета сезонных колебаний м/м (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)".
