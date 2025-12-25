КалендарьРазделы

Индекс потребительских цен в США без учета сезонных колебаний м/м (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics)
Сектор:
Цены
Низкая
0.3%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м (CPI n.s.a. m/m) отражает процентное изменение цен на товары и услуги потребительской корзины в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индекс показывает изменение цен с точки зрения потребителя. В расчет не включены поправки на сезонные изменения цен, которые происходят каждый год примерно в одно и то же время и имеют примерно одну и ту же величину. К ним относятся праздники, погодные и производственные циклы и т.п. Показатель рассчитывается в сравнении с ценами базисного периода. За базисный период при расчете ИПЦ принят 1982 год. Индекс потребительских цен характеризует динамику инфляции.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен в США без учета сезонных колебаний м/м (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
0.3%
сент. 2025
0.3%
0.3%
авг. 2025
0.3%
0.2%
июль 2025
0.2%
0.3%
июнь 2025
0.3%
0.2%
май 2025
0.2%
0.3%
апр. 2025
0.3%
0.2%
март 2025
0.2%
0.4%
февр. 2025
0.4%
0.7%
янв. 2025
0.7%
0.0%
дек. 2024
0.0%
-0.1%
нояб. 2024
-0.1%
0.1%
окт. 2024
0.1%
0.2%
сент. 2024
0.2%
0.1%
авг. 2024
0.1%
0.1%
июль 2024
0.1%
0.0%
июнь 2024
0.0%
0.2%
май 2024
0.2%
0.4%
апр. 2024
0.4%
0.6%
март 2024
0.6%
0.6%
февр. 2024
0.6%
0.5%
янв. 2024
0.5%
-0.1%
дек. 2023
-0.1%
-0.2%
нояб. 2023
-0.2%
0.0%
окт. 2023
0.0%
0.2%
сент. 2023
0.2%
0.4%
авг. 2023
0.4%
0.2%
июль 2023
0.2%
0.3%
июнь 2023
0.3%
0.3%
май 2023
0.3%
0.5%
апр. 2023
0.5%
0.3%
март 2023
0.3%
0.6%
февр. 2023
0.6%
0.8%
янв. 2023
0.8%
-0.3%
дек. 2022
-0.3%
-0.1%
нояб. 2022
-0.1%
0.4%
окт. 2022
0.4%
0.2%
сент. 2022
0.2%
0.0%
авг. 2022
0.0%
0.0%
июль 2022
0.0%
1.4%
июнь 2022
1.4%
1.1%
май 2022
1.1%
0.6%
апр. 2022
0.6%
1.3%
март 2022
1.3%
0.9%
февр. 2022
0.9%
0.8%
янв. 2022
0.8%
0.3%
дек. 2021
0.3%
0.5%
нояб. 2021
0.5%
0.8%
окт. 2021
0.8%
0.3%
сент. 2021
0.3%
0.2%
