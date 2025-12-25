Экономический календарь
Индекс потребительских цен в США без учета сезонных колебаний м/м (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)
|Низкая
|N/D
|
0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м (CPI n.s.a. m/m) отражает процентное изменение цен на товары и услуги потребительской корзины в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индекс показывает изменение цен с точки зрения потребителя. В расчет не включены поправки на сезонные изменения цен, которые происходят каждый год примерно в одно и то же время и имеют примерно одну и ту же величину. К ним относятся праздники, погодные и производственные циклы и т.п. Показатель рассчитывается в сравнении с ценами базисного периода. За базисный период при расчете ИПЦ принят 1982 год. Индекс потребительских цен характеризует динамику инфляции.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен в США без учета сезонных колебаний м/м (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)".
