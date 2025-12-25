Экономический календарь
Индекс цен в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)
|Высокая
|N/D
|71.3
|
70.0
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM (ISM Non-Manufacturing Prices Paid) — один из четырех диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе. Он отражает изменение цен, уплаченных предприятиями своим поставщикам в процессе подготовки услуг.
Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 17 отраслей американской сервисной сферы. Они отвечают на вопрос, выросли ли цены на товары и услуги, необходимые для производства их продукта, за прошедший месяц, снизились или остались на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете PMI составляет 25%.
Индекс цен в непроизводственном секторе обычно тесно коррелирует с данными, публикуемыми Бюро трудовой статистики. Рост промежуточных цен в сервисной сфере может служить опережающим показателем инфляции: поскольку производители вынуждены больше платить контрагентам — значит, цена на конечный продукт тоже, скорее всего, вырастет.
Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
