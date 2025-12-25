Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM (ISM Non-Manufacturing Prices Paid) — один из четырех диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе. Он отражает изменение цен, уплаченных предприятиями своим поставщикам в процессе подготовки услуг.

Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 17 отраслей американской сервисной сферы. Они отвечают на вопрос, выросли ли цены на товары и услуги, необходимые для производства их продукта, за прошедший месяц, снизились или остались на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете PMI составляет 25%.

Индекс цен в непроизводственном секторе обычно тесно коррелирует с данными, публикуемыми Бюро трудовой статистики. Рост промежуточных цен в сервисной сфере может служить опережающим показателем инфляции: поскольку производители вынуждены больше платить контрагентам — значит, цена на конечный продукт тоже, скорее всего, вырастет.

Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.

