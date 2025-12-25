КалендарьРазделы

Индекс цен в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Институт управления поставками (Institute for Supply Management)
Сектор:
Бизнес
Высокая
70.0
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM (ISM Non-Manufacturing Prices Paid) — один из четырех диффузных индексов, на основе которых ISM (Институт управления поставками) рассчитывает индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе. Он отражает изменение цен, уплаченных предприятиями своим поставщикам в процессе подготовки услуг.

Данные для расчета индекса собираются каждый месяц путем опроса менеджеров по поставкам, представляющих 17 отраслей американской сервисной сферы. Они отвечают на вопрос, выросли ли цены на товары и услуги, необходимые для производства их продукта, за прошедший месяц, снизились или остались на прежнем уровне. Данные обрабатываются и преобразуются в диффузный индекс. Его вес в расчете PMI составляет 25%.

Индекс цен в непроизводственном секторе обычно тесно коррелирует с данными, публикуемыми Бюро трудовой статистики. Рост промежуточных цен в сервисной сфере может служить опережающим показателем инфляции: поскольку производители вынуждены больше платить контрагентам — значит, цена на конечный продукт тоже, скорее всего, вырастет.

Однако, несмотря на это, в общем случае индекс не оказывает прямого влияния на котировки доллара — обычно его интерпретируют в составе индекса менеджеров по закупкам.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен в непроизводственном секторе США от ISM (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
71.3
70.0
окт. 2025
70.0
69.4
сент. 2025
69.4
69.2
авг. 2025
69.2
69.6
69.9
июль 2025
69.9
67.5
67.5
июнь 2025
67.5
66.5
68.7
май 2025
68.7
63.8
65.1
апр. 2025
65.1
62.9
60.9
март 2025
60.9
58.4
62.6
февр. 2025
62.6
58.8
60.4
янв. 2025
60.4
62.6
64.4
дек. 2024
64.4
57.7
58.2
нояб. 2024
58.2
57.8
58.1
окт. 2024
58.1
57.8
59.4
сент. 2024
59.4
57.3
57.3
авг. 2024
57.3
57.4
57.0
июль 2024
57.0
57.2
56.3
июнь 2024
56.3
58.7
58.1
май 2024
58.1
54.4
59.2
апр. 2024
59.2
56.3
53.4
март 2024
53.4
61.5
58.6
февр. 2024
58.6
62.6
64.0
янв. 2024
64.0
54.5
56.7
дек. 2023
57.4
61.7
58.3
нояб. 2023
58.3
63.5
58.6
окт. 2023
58.6
63.2
58.9
сент. 2023
58.9
60.1
58.9
авг. 2023
58.9
55.1
56.8
июль 2023
56.8
52.1
54.1
июнь 2023
54.1
53.3
56.2
май 2023
56.2
57.8
59.6
апр. 2023
59.6
59.9
59.5
март 2023
59.5
65.2
65.6
февр. 2023
65.6
64.5
67.8
янв. 2023
67.8
65.5
68.1
дек. 2022
67.6
71.5
70.0
нояб. 2022
70.0
73.6
70.7
окт. 2022
70.7
71.3
68.7
сент. 2022
68.7
69.8
71.5
авг. 2022
71.5
76.5
72.3
июль 2022
72.3
81.6
80.1
июнь 2022
80.1
83.9
82.1
май 2022
82.1
84.9
84.6
апр. 2022
84.6
84.1
83.8
март 2022
83.8
83.3
83.1
февр. 2022
83.1
83.0
82.3
янв. 2022
82.3
83.0
83.9
дек. 2021
82.5
83.6
82.3
нояб. 2021
82.3
80.9
82.9
окт. 2021
82.9
76.9
77.5
123
