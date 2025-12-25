КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Торговый баланс США (United States Trade Balance)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро переписи населения (Census Bureau)
Сектор:
Торговля
Средняя $​-52.828 млрд $​-103.544 млрд
$​-59.265 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​-56.327 млрд
$​-52.828 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Торговый баланс (Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом страны за определенный период времени. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры торговых потоков между странами.

Если импортируется больше товаров и услуг, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае стран с высокоразвитой экономикой – в частности, США – это может означать, что трудоёмкие производства переносятся за пределы государства, за счет чего сдерживается инфляция и поддерживается высокий уровень жизни населения. Торговый дефицит в таких случаях покрывается за счет иных методов экономического взаимодействия – к примеру, с помощью эмиссии долговых инструментов.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.

Влияние значения торгового баланса на котировки доллара неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики ВВП. К примеру, в условиях рецессии экономики страны начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. И наоборот, если экономика быстро растет, то для обеспечения ценовой конкуренции развитые страны предпочитают развивать импорт. Всё это влияет на доллар соответствующим образом.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс США (United States Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
$​-52.828 млрд
$​-103.544 млрд
$​-59.265 млрд
авг. 2025
$​-59.550 млрд
$​33.988 млрд
$​-78.154 млрд
июль 2025
$​-78.311 млрд
$​-173.298 млрд
$​-59.086 млрд
июнь 2025
$​-60.177 млрд
$​-39.193 млрд
$​-71.664 млрд
май 2025
$​-71.517 млрд
$​-101.325 млрд
$​-60.257 млрд
апр. 2025
$​-61.617 млрд
$​-154.693 млрд
$​-138.316 млрд
март 2025
$​-140.498 млрд
$​-145.146 млрд
$​-123.195 млрд
февр. 2025
$​-122.662 млрд
$​-140.540 млрд
$​-130.652 млрд
янв. 2025
$​-131.382 млрд
$​-91.550 млрд
$​-98.062 млрд
дек. 2024
$​-98.431 млрд
$​-79.599 млрд
$​-78.940 млрд
нояб. 2024
$​-78.193 млрд
$​-79.529 млрд
$​-73.615 млрд
окт. 2024
$​-73.836 млрд
$​-77.201 млрд
$​-83.795 млрд
сент. 2024
$​-84.359 млрд
$​-73.130 млрд
$​-70.787 млрд
авг. 2024
$​-70.431 млрд
$​-74.470 млрд
$​-78.918 млрд
июль 2024
$​-78.791 млрд
$​-73.063 млрд
$​-73.016 млрд
июнь 2024
$​-73.109 млрд
$​-74.250 млрд
$​-75.006 млрд
май 2024
$​-75.071 млрд
$​-64.331 млрд
$​-74.462 млрд
апр. 2024
$​-74.558 млрд
$​-69.261 млрд
$​-68.582 млрд
март 2024
$​-69.372 млрд
$​-68.280 млрд
$​-69.458 млрд
февр. 2024
$​-68.901 млрд
$​-64.911 млрд
$​-67.601 млрд
янв. 2024
$​-67.434 млрд
$​-61.844 млрд
$​-64.168 млрд
дек. 2023
$​-62.201 млрд
$​-57.849 млрд
$​-61.883 млрд
нояб. 2023
$​-63.207 млрд
$​-64.483 млрд
окт. 2023
$​-64.300 млрд
$​-59.958 млрд
$​-61.542 млрд
сент. 2023
$​-61.542 млрд
$​-61.657 млрд
$​-58.657 млрд
авг. 2023
$​-58.303 млрд
$​-65.300 млрд
$​-64.718 млрд
июль 2023
$​-65.022 млрд
$​-67.286 млрд
$​-63.718 млрд
июнь 2023
$​-65.497 млрд
$​-71.863 млрд
$​-68.285 млрд
май 2023
$​-68.982 млрд
$​-69.567 млрд
$​-74.438 млрд
апр. 2023
$​-74.552 млрд
$​-67.414 млрд
$​-60.594 млрд
март 2023
$​-64.228 млрд
$​-69.531 млрд
$​-70.643 млрд
февр. 2023
$​-70.535 млрд
$​-67.941 млрд
$​-68.661 млрд
янв. 2023
$​-68.289 млрд
$​-64.538 млрд
$​-67.210 млрд
дек. 2022
$​-67.419 млрд
$​-69.837 млрд
$​-61.015 млрд
нояб. 2022
$​-61.511 млрд
$​-75.985 млрд
$​-77.847 млрд
окт. 2022
$​-78.162 млрд
$​-70.509 млрд
$​-74.128 млрд
сент. 2022
$​-73.282 млрд
$​-69.103 млрд
$​-65.679 млрд
авг. 2022
$​-67.398 млрд
$​-75.268 млрд
$​-70.455 млрд
июль 2022
$​-70.650 млрд
$​-82.901 млрд
$​-80.879 млрд
июнь 2022
$​-79.614 млрд
$​-86.787 млрд
$​-84.906 млрд
май 2022
$​-85.546 млрд
$​-97.217 млрд
$​-86.686 млрд
апр. 2022
$​-87.077 млрд
$​-100.875 млрд
$​-107.651 млрд
март 2022
$​-109.802 млрд
$​-90.055 млрд
$​-89.799 млрд
февр. 2022
$​-89.185 млрд
$​-85.834 млрд
$​-89.229 млрд
янв. 2022
$​-89.692 млрд
$​-80.829 млрд
$​-81.957 млрд
дек. 2021
$​-80.731 млрд
$​-73.992 млрд
$​-79.331 млрд
нояб. 2021
$​-80.172 млрд
$​-74.117 млрд
$​-67.116 млрд
окт. 2021
$​-67.116 млрд
$​-77.480 млрд
$​-81.435 млрд
сент. 2021
$​-80.934 млрд
$​-71.858 млрд
$​-73.252 млрд
авг. 2021
$​-73.252 млрд
$​-73.048 млрд
$​-70.051 млрд
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания